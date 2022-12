Tamara Gorro aclara las mentiras que se han dicho sobre su ruptura con Ezequiel Garay

Tamara Gorro acudió este miércoles al programa Y ahora Sonsoles después de anunciar en sus redes sociales su ruptura definitiva con Ezequiel Garay después de 13 años de matrimonio y dos hijos en común. La tertuliana del espacio de Antena 3 se sentó frente a Sonsoles Ónega y los periodistas Isabel González y Nacho Gay para aclarar las informaciones que se han publicado durante las últimas horas sobre los motivos que les han llevado a tomar esta dura decisión.

Visiblemente nerviosa, Tamara aseguró que está cansada de que se especule sobre su vida y la del padre de sus hijos: "Estoy llevándolo como cualquier persona que rompe con su pareja. Tengo 35 años y llevo con él desde los 21, y ahora es una etapa buena. No voy a entrar en qué ha pasado, no. No ha pasado nada grave. En su día hablé y se dijo de todo. Una tiene que aprender de sus errores. No hablo por mi salud, por respeto a Ezequiel, a mi entorno… ¿Qué hago? ¿Desmiento y ya estoy hablando? ¿O no hablo y dejo que se diga?".

Tamara reiteró que, aunque tomarán caminos separados, siempre se llevará bien con Ezequiel y pondrán de su parte por el bien de sus hijos: "No siempre se tiene que terminar mal con la pareja de quien te separas. Él va a tener mi respeto y protección de por vida, no solo por ser el padre de mis hijos, porque es una persona excelente", dijo.

Negó que hayan existido terceras personas en su relación, información que han publicado algunos medios en las últimas horas: "No hay infidelidades (…) Motivo siempre tiene que haber, pero es mentira que sea ese", aclaró, pidiendo disculpas a Ezequiel por dar más explicaciones de las que le hubiera gustado: "Sé que no quieres que haga esto". Y añadió: "Se lo están inventando. Me vais a ver con él. Porque es el padre de mis hijos, porque es una persona a la que amo".

Su separación no implicará una ruptura definitiva ya que "su proyecto familiar" continúa y tratarán de que sus hijos sufran lo menos posible con esta decisión. Es más, este mismo jueves tienen pensado celebrar el cumpleaños de su hijo pequeño que cumple cinco años: "Estoy con mucha emoción... Sabéis que yo vivo con mucha ilusión todos los cumpleaños", ha dicho en sus redes sociales durante las últimas horas.