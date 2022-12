Esther Doña desvela la inesperada conexión de Pedraz con su madre: "Hicieron clic"

Esther Doña, en su nueva faceta de colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha rememorado un año de lo más movido. Una pedida de matrimonio, la posterior separación de Santiago Pedraz, y los posteriores tiras y aflojas mediáticos dela pareja hasta su intervención en el programa de Sonsoles anega.

Esther Doña aprovecha las fechas navideñas para sentarse en el plató y contar algunos detalles inéditos de la Navidad que vivió con el juez Pedraz el año pasado.

Pasaron juntos esos días tan destacados en Málaga, la tierra natal de ella. Fue la única Navidad juntos de Esther Doña y Santiago Pedraz, y la aprovecharon recorriendo las calles más conocidas de Málaga sin esconderse y mostrándose de lo más acaramelados.

"El año pasado fue muy curioso y la verdad es que muy bonito. Santiago y yo llevábamos unos meses saliendo y llegaron las navidades y le pregunté qué iba a hacer y él me respondió «yo contigo». Y le dije bueno conmigo no porque yo voy con mi familia. No conocían a Santiago personalmente, los conocían por teléfono. Me dijo que conmigo y yo le dije que era con mi familia y él me dijo que entonces con mi familia", relató en Y ahora Sonsoles.

Fueron unos días muy buenos, puesto que Pedraz y su madre, Marián Morales, se llevaron bien, "hubo una conexión tremenda". Pedraz tuvo afinidad "sobre todo con mi madre, hicieron un click y se llevaron fenomenal". Esther Doña lamenta que este año ya no pueda ser así.

Para 2023 Esther Doña prefiere estar sola después de tantos disgustos: "Pido a Cupido que no se fije en mí", ha dicho la que fuera mujer del marqués de Griñón.