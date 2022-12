Marisa Jara pierde el bebé que esperaba

Marisa Jara afronta uno de los momentos más tristes de su vida. Tal y como ha revelado en exclusiva la revista Lecturas, la modelo sevillana ha perdido el bebé que esperaba, cuyo nacimiento estaba previsto para junio de 2023 y del que todavía desconocía el sexo.

Fue hace apenas tres semanas cuando la diseñadora de joyas anunció en la misma publicación que estaba embarazada por segunda vez ocho meses después del nacimiento de su hijo Tomás.

Un 'milagro' que no podía hacerla más feliz y que, confesó, ,había sido totalmente inesperado, ya que tras superar un cáncer y 19 intervenciones quirúrgicas por la endometriosis que padece, los médicos le dijeron que no podría ser madre de manera natural: "Tomasito es un bebé in vitro y ahora voy a ser madre de manera natural. ¡Nunca pensé que iba a ser tan feliz! Estoy embarazada de dos meses y dos semanas" confesaba pletórica.

Un embarazo que, desgraciadamente, no ha llegado a buen término, interrumpiéndose cuando acababa de superar el primer trimestre. Un durísimo varapalo que coincide con estas fechas tan especiales, que Marisa esperaba con muchísima ilusión al tratarse de las primeras Navidades con el pequeño Tomás en casa y con su hermanit@ - ya que desconocía el sexo - en camino.

Por el momento se desconocen más detalles de esta triste noticia, sobre la que la sevillana todavía no se ha pronunciado públicamente.