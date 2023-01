Alba Carrillo regresa "dolida" y niega su comentario más soez sobre Jorge Pérez

Alba Carrillo ha regresado pisando fuerte a los platós de Telecinco. Y lo ha hecho sacando a colación el gigantesco lío generado tras su affaire con Jorge Pérez, que estos días ha confirmado que se aleja definitivamente de los medios de comunicación.

La madrileña se dejó ver en Ya es mediodía confesando que hay cosas que le han sentado muy mal durante su ausencia. Incluyendo que se haya dicho que habló del pene de su ex amante a lo largo de esta polémica. "Hay cosas que me han dolido. Cómo vamos a empezar de cero, vamos a decirlo…" ha comenzado, asegurando que "yo tengo un hijo y he sufrido mucho. Me ha dolido por parte de mis compañeros… Esa pregunta no me la llegan a plantear en el polígrafo porque me niego a que me la planteen. Y es verdad que me he sentado y he hablado, pero no fui la primera en hablar".

Confirma, además, que Jorge le ha mandado un burofax como ha hecho con Marta López. Pero, tirando de ironía, ha preferido no hablar mucho de ese tema: "Me ha llegado y es contestable. Pero la publicidad se paga. Y yo llevo en el Fresh desde el primer día".

Arremetió contra los responsables del vídeo de sus besos con Jorge Pérez y su emisión: "Se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes mías grabadas en una fiesta privada, me parece pasarse de frenada que alguien autorice la emisión de esas imágenes, mandar burofax…".

Ella misma también puede tomar acciones legales, y "aunque no lo ha dicho ni ha amenazado con ello" ya ha interpuesto medidas contra varias personas por las que se ha visto "dañada" y en breve empezarán a llegar sus demandas.

Pese a todo, no guarda rencor y espera que Jorge regrese a los platós con ella. La ex de Fonsi Nieto dice que no cambiaría nada porque, como ha asegurado, "creo que no he dicho nada malo. Yo llego el domingo a Fiesta y si no se hubiera sacado el tema, yo no hubiera hablado…". "Yo tengo una responsabilidad, venimos aquí como colaboradores y tenemos que responder a las cosas porque Jorge y yo hemos estado comiendo cuando no teníamos ningún tipo de noticia y es nuestra responsabilidad contestar", reconociendo que pese a todo lo que ha pasado espera que el ex guardia civil vuelva al programa: "Ojalá que vuelva porque tiene que trabajar".