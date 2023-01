Paloma Cuevas y Luis Miguel, vida de pareja a bordo de jet privado

Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con la adquisición (dicen que por un precio astronómico) de las fotos que confirman que Luis Miguel y Paloma Cuevas hacen vida de novios. A la cena de parejas a la que acudieron hace unos días y que documentó Hola, se suma ahora un viaje a Bilbao en el que disfrutaron de una cita gastronómica.

Han pasado cinco meses desde que Es La Mañana de Federico desvelase en exclusiva que Paloma Cuevas y Luis Miguel habían pasado varios días juntos y revueltos en una mansión de La Zagaleta, el lujoso complejo inmobiliario ubicado en Málaga en el que la discreción está asegurada. Desde entonces, la pareja ha ido mostrando gota a gota su unión.

Este miércoles, Semana publica, además de la portada, 19 fotografías en la que el cantante y la cordobesa aparecen en actitud cariñosa. No hay besos, una vez más, pero sí un te paso la mano por la cintura o un te cuento un secreto al oído. Mucha complicidad, que dirían los cursis.

Cuenta la publicación que la pareja viajó el pasado viernes 20 de enero en el jet privado del artista junto a unos amigos a Bilbao, donde disfrutaron de uno de los mejores restaurantes del mundo, el Asador Etxebarri. Se trata de un establecimiento ubicado en un imponente caserío que cuenta con una estrella Michelín, capacidad para 30 únicos comensales y un menú degustación de 264 euros.

Entre los invitados estaba Rosa Clará, amiga íntima de Paloma y "jefa" en sus proyectos profesionales de diseño de trajes de invitada.

Ni el frío invernal ni el largo periplo impidieron a Paloma lucir un abrigo blanco ceñidísimo y unos zapatos que van a dar mucho de qué hablar: se trata de unos Louboutin imposibles con suela de plataforma y rejilla al tobillo valorados en 800 euros.

La hija de luis Miguel, habla bien de Paloma Cuevas

Hola publica varias fotos de la guapísima Michelle Salas, la hija que Luis Miguel tuvo con la cantante Stephanie Salas, hija a su vez de la actriz Sylvia Pasquel y nieta de Silvia Pinal, la que fuera musa de Luis Buñuel.

La historia de la joven es bastante rocambolesca: nació en 1989, cuando el Sol de México tenía 19 años, pero el cantante no la reconoció legalmente hasta 2005, cuando su hija tenía ya 16 años. De hecho pasó largas temporadas sin saber de ella. Ahora tienen una relación estupenda.

Michelle, que se dedica al diseño y a ser influencer, ha sido siempre, según Hola, muy reservada con su vida personal. Vive en Madrid, quizá cerca de su padre, a donde acude con frecuencia al gimnasio. A la salida ha sido preguntada por Paloma Cuevas, a la que reconoce no sólo conocer, sino también admirar: "Es una gran mujer", ha respondido sobre la novia de su padre.

Tamara e Íñigo mantienen fecha de boda

Publica Hola en portada como exclusiva unas declaraciones entrecomilladas de Tamara Falcó confirmando su boda: "Íñigo y yo nos casaremos el 17 de junio y lo celebraremos en el Palacio de El Rincón". Es decir, mantienen fecha y lugar para el convite, demostrando que jamás anularon el enlace. Por si acaso.

"Será una boda no demasiado grande, con nuestros familiares y amigos más cercanos", declara Tamara, que no avanza qué revista se llevará la exclusiva.

Hola asegura también que ha vuelto a haber petición de mano: según la revista, Íñigo se volvió a declarar hace unos días, durante su viaje invernal a Laponia. Y explica de manera rocambolesca la historia del nuevo anillo, que seguramente lució Tamara en el Polo Norte, como avanzamos después de ver una foto borrosa en la que parecía vislumbrarse.

Al parecer, se trata de una joya diferente a la primera. Dice Hola que Íñigo le dio el primer anillo, que no era el definitivo, porque quería que el día de la entrega coincidiese con el de su segunda aniversario, un 12 de septiembre. Sin embargo había encargado previamente una versión mejorada con piezas superiores ("de mejor categoría", insiste Hola) al diseño estándar que ofrece la firma, que es la que ahora le ha entregado.

Máxima Zorreguieta, "de incógnito" en Madrid

Publica Hola en exclusiva en páginas interiores que la reina de los holandeses ha realizado recientemente una "visita secreta" a Madrid con su primogénita, la princesa Amalia.

"Fin de semana de compras", titula Hola, que cuenta que Máxima y la heredera al trono pasearon por el centro de la capital junto a "Mambo", el perro de la princesa de Orange. Juntas almorzaron en una terraza y después siguieron recorriendo las calles de la ciudad que tanto les gusta.

En las fotos, vemos que Máxima no va precisamente vestida para no ser reconocida. A su metro ochenta largo, se añade un dos piezas de abrigo y pantalón de color verde pimiento que hace imposible que la reina holandesa pase inadvertida.

Piqué se fuma un puro mientras su madre sufre

Lecturas publica en portada como exclusiva que los nietos de Montserrat Bernabeu, la madre e Gerard Piqué, ya no la llaman abuela. La mujer está hundida, asegura la publicación, que añade que Bernabeu se ha convertido en el centro de las críticas de los fans de la cantante que se arremolinan a la puerta de la casa en la que viven ambas.

Según el semanario, Shakira y su suegra, a la que menciona en su última canción con bastante inquina ("Me dejaste de vecina a la suegra", canta la colombiana), no siempre se llevaron mal. Todo lo contrario.

Asegura Lecturas que se volcó con su nuera siempre que Shakira discutía con Piqué y éste acababa marchándose de casa. A ello se suma su cariño por los niños, que cenaban y hacían los deberes con ella cuando no estaban sus padres. Ella fue, al parecer, la que animó a Piqué a que firmara el acuerdo que llevará a los niños a Miami y además habría pedido a su hijo que se deje de Twingos y Casios: "No la calientes más. Hay que parar esto", le habría dicho.

Lecturas añade un jugoso dato que desconocíamos: a Shakira no le gustó nada descubrir que la familia Piqué empezó a deshacer el entramado societario que había montado con ella cuando comenzaron a sonar los rumores de separación.

Esta misma revista ahonda en la página siguiente en la figura de la tercera en discordia, la mujer con la que Piqué habría sido infiel a Clara Chía. La realidad sería bien distinta: el futbolista habría estado con ella, una abogada catalana, antes que con su novia actual.

En Hola publican varias fotos del viaje que acaba de realizar Gerard Piqué a París para acudir a un partido de la NBA. En las imágenes vemos al futbolista fotografiándose con la modelo Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo o Bradley Cooper, y fumándose un puro mientras disfruta de una comida.

‘Lecturas’ vuelve a la carga contra Gustavo

La revista en la que trabaja Terelu publica el estado de las cuentas del hombre de confianza de María Teresa Campos. Según Lecturas, la economía de Gustavo "ya gozaba de buena salud en 2007".

La explicación, según la revista, es demoledora (ironía): compró un ático en una urbanización de Paracuellos el Jarama que le llevó a pedir una hipoteca de 229.000 euros. Y la describe como si fuera de lujo: 96 metros cuadrados, dos terrazas, plaza de garaje y trastero. Para colmo, lo decoró con muebles de lujo.

Palau habla de su tratamiento

Diez Minutos entrevista en exclusiva a Nacho Palau, que desde hace cinco meses se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer de pulmón.

El artista gráfico, ex de Miguel Bosé y padre de dos de sus cuatro hijos, reaparece con buen aspecto y un mensaje de sinceridad absoluta: "No sé por dónde van a salir los tiros, aún me tiene que dar resultados y hacerme pruebas, confiesa".

Palau desmiente que haya roto con su novio, Cristian, aunque reconoce que su enfermedad está haciendo mella en la relación, y confiesa que Mibuel Bosé está al tanto de todo: "He hablado mucho con él y sé que estará ahí si algo me ocurre". La relación debe ser buena, ya que sus cuatro hijos han estado juntos estas Navidades hasta después de Reyes.

Cóctel de noticias

Semana publica la entrevista de Risto Mejide a Tita Cervera… con la famosa pregunta sobre la paternidad de sus hijas. Telecinco ha censurado esa parte de la conversación.

Eugenia Silva desvela en Hola su próximo proyecto: encarnará a Lucía Bosé en una serie sobre Camilo Sesto, estrenándose como actriz.

Aitana y Sebastián Yatra, muy amorosos en su viaje a Los Ángeles. Hola eleva a la categoría de portada a esta pareja musical, que sigue sin confirmar si mantienen una relación romántica o lo suyo es sólo una amistad. Que no es poco. Aunque la revista da por hecho que hay "besos, amor y una escapada juntos", lo cierto es que no hay ni una foto en la que pasen del abrazo.

Robin Wright y Sean Penn podrían haber vuelto. Aunque han pasado temporadas odiándose, la pareja de actores ha sido fotografiada recientemente durante un viaje que han realizado juntos. Hola publica las imágenes, en las que aparecen sonrientes por primera vez en mucho tiempo.

Vickyfede vuelve a saltarse las normas. La sobrina de Felipe VI ha vuelto a ser cazada cometiendo una irregularidad. Esta vez, montarse con otras dos personas en un patinente. Y sin casco.

--- Alejandro Sanz se muda. Cuenta Semana que el cantante va a dejar su casa de la urbanización La Finca para instalarse en una mansión en Somosaguas de dos mil metros cuadrados y seis mil quinientos de terreno. Entre sus nuevos vecinos va a tener a Carmen Romero, Mar Saura, la familia Ruiz Mateos o Miguel Bosé y José Luis Zapatero cuando estén en España.