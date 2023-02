La actitud de Tamara Falcó ante la inminente despedida de soltero de Íñigo Onieva

Tamara Falcó cuenta con toda la atención mediática. Inmersa en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva, este fin de semana ha disfrutado de un tranquilo paseo por Madrid con sus mascotas durante el que aprovechó para revelar algún secreto más de su inminente enlace.

Si el jueves pasado, a su paso por El Hormiguero, Tamara Falcó desveló que su vestido no había sido muy bien recibido por su madre y su hermana, ahora le toca el turno al novio. La marquesa explicó que el novio "se casa de chaqué", no de esmoquin, y con mucho humor considero que "él no ha avanzado con el color todavía".

La diseñadora tiene muy claro qué es lo que busca con su decisión: "Bueno... a quien le tiene que gustar es a mí. Espero que a Íñigo también", dijo sobre este traje del atelier de Sophie et Voilà a quien se lo ha encomendado.

Otro de los rumores que toca enfrentar es si Carolina Molas, madre de Íñigo, realmente se lleva mal con su madre, Isabel Preysler. La futura novia dejó claro que esas informaciones son falsas y que tiene una maravillosa relación con su suegra: "La verdad es que de las madres prefiero no hablar, la madre de Íñigo es anónima y prefiere mantenerse así" aunque añadió "es encantadora".

Otro desafío inminente es la despedida de soltero de Íñigo Onieva. Hay que tener en cuenta que la pareja rompió después de verano tras descubrirse una infidelidad del novio, aunque meses después Tamara le perdonó y todo siguió adelante. Ella asegura ahora que, efectivamente, "sí" habrá despedida y que está preparada, aunque sobre la suya no tiene ni idea: "Eso tendríamos que preguntárselo a mis amigas".

En medio de las muchas informaciones erróneas que se están dando sobre la boda, la diseñadora no dio ninguna credibilidad a la supuesta duración de su luna de miel, un mes. "¿Un mes?" respondió muy sorprendida la hija de Isabel.

Se trata de un momento feliz que el pasado viernes se oscureció debido a una trágica pérdida en el entorno familiar, la de Laura Boyer, hija de Miguel Boyer y Laura Arnedo.