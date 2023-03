Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, se rompe y envía un comunicado

Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, ha emitido un burofax a los medios de comunicación pidiendo no aparecer en los titulares ni las informaciones relativas a su hijo, a punto de casarse con Tamara Falcó este mismo verano.

El texto íntegro de Carolina Molas es el siguiente:

"Como madre de Iñigo Onieva soy consciente de la relevancia mediática de su compromiso con Tamara Falcó. Pero esta circunstancia no puede justificar la presión que he venido sufriendo por parte de algunos medios de comunicación, pues soy, y siempre he sido, una persona privada, absolutamente celosa de mi intimidad y la de mi entorno. Estos últimos meses mi imagen y mi intimidad personal han sido difundidas por los medios de comunicación, llegando, en ocasiones, a soportar difamaciones y desmerecimientos injuriosos que han atentado contra mi derecho al honor y mi dignidad. Por el bien de mi hijo, y de Tamara, siempre he intentado mantener una relación de cordialidad, educación y respeto con los medios de comunicación, limitando mis restringidísimas respuestas a afirmar o negar sus imparables preguntas, pero nunca he autorizado la utilización de mi imagen, nunca he concedido entrevista alguna, y nunca he revelado ninguna circunstancia de mi vida privada, ni la de mi entorno. Por lo anterior, les pido encarecidamente que respeten el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de mi persona y de mi entorno, manteniéndonos alejados del foco mediático".

Carolina Molas -se dijo en la crónica rosa de esRadio- fue vista de la mano de un caballero con el que ha retomado recientemente una relación. Fue en la feria ARCO de arte contemporáneo de Madrid. "Intenta paralizar así esta publicación", dijo Isabel González sobre el posible motivo de la madre de Íñigo a la hora de emitir este texto.

Un texto "contradictorio" -recordó Federico Jiménez Losantos- porque pese a tener derecho a pedirlo, "ella es la madrina de la boda" de Tamara Falcó y su hijo. "La que más expectación ha despertado en España en los últimos años", dijo el director de Es la mañana de Federico.

"Es un caso tan especial. Se ha producido no una boda, pero sí la ruptura, el photocall, un anillo", dijo, anticipando la boda que efectivamente vendrá en verano. "Y ahora viene la madre agobiada diciendo eso. Tiene razón en que no se la puede acosar pero no en que no es noticia. No puede", dijo Jiménez Losantos en esRadio.