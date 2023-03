Boicot al programa de Julia Otero en TVE: Rocío Carrasco hunde la audiencia

El programa de Julia Otero, Días de tele, emitido este miércoles en TVE contó con la presencia de Rocío Carrasco como invitada en el especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la mujer. Una visita que lejos de generar interés en los espectadores, desató una ola de indignación en redes sociales, donde se intentó boicotear el programa, pues no entendían que la cadena pública diese voz a la hija de Rocío Jurado para acusar de maltrato a Antonio David Flores en pleno prime time. Cabe recordar que no hay una sola sentencia que así lo dictamine pues la justicia no encontró pruebas suficientes que lo acreditaran.

Rocío Carrasco volvió a narrar el presunto infierno que sufrió junto al padre de su hijos, asegurando, por enésima vez, que rompió su silencio por recomendación de un equipo de psicólogos: "Lo necesitaba y si eso ha contribuido lo más mínimo en que la sociedad avance de alguna forma, me doy por satiisfecha", dijo, sobre el impacto que tuvo la emisión de su docuserie en las llamadas al 016.

Además, aprovechó su visita al programa de TVE para anunciar que se están estudiando nuevas medidas legales contra Antonio David Flores: "Yo estoy denunciando algo que la gente tiene problemas a la hora de demostrar porque ocurre dentro del ámbito privado, donde ellos ellos se aseguran de que no haya nadie la mayoría de las ocasiones. Pero en mi caso, ha sido testigo un país entero durante equis años. ¿Qué más tenía yo que aportar a la justicia para que alguien de oficio tomase cartas en el asunto? (…) Estamos estudiando la reapertura. Se está estudiando".

A primera hora de la mañana del jueves hemos conocido los paupérrimos datos cosechados por el programa que, lejos de aumentar su audiencia por el interés que podría generar el testimonio de la hija de Rocío Jurado lejos de Mediaset, apenas mejoró los datos de la semana anterior. El pasado miércoles, Días de tele anotó un 7,4% de share, congregando únicamente a 677.000 espectadores. Esta semana, pese a aumentar el número de espectadores hasta los 854.000, se conformó con un triste 6,8% de share.

El programa de la periodista en TVE no levanta cabeza desde su estreno hace ya ocho semanas. Apenas alcanza el 8% de share de media, siendo la primera entrega la que consiguió mayor share, 11,5%, en parte gracias a la reaparición del pequeño Nicolás.