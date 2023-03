El mensaje de apoyo de Lidia Bedman, mujer de Abascal, durante la moción de censura

La actualidad política de este martes se centra en el Congreso de los Diputados y la moción de censura de Vox al Gobierno de Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato. Todas las miradas estaban puestas desde las 9 de la mañana en el líder de la formación verde, Santiago Abascal, que arrancó la jornada con un discurso inicial en el que se mostró visiblemente molesto por el hecho de que la moción haya sido calificada como "circo" o "esperpento".

Abascal cuenta con el apoyo de su partido y votantes, pero el más especial es el de su mujer Lidia Bedman, que aunque no suele utilizar sus redes sociales para referirse a cuestiones políticas, en esta ocasión ha hecho una excepción. La influencer compartió un vídeo de la intervención de su marido con un breve pero sólido mensaje: "Proud" (orgullosa) acompañado de un emoji de corazón.

Hace tiempo que Lidia Bedman decidió optar por la discreción en lo referido a su matrimonio. Aunque tampoco se esconde y le gusta compartir vídeos y fotos junto a su marido, el salto a la política de Abascal supuso un gran cambio para ella. En una entrevista concedida a El Mundo en 2019 confesó que ha sufrido acoso. "Estoy muy contenta con el éxito de Santi, pero a la vez entristecida por ver cómo mucha gente habla de libertad pero sólo contempla la suya. Las cosas que me han deseado a mí y a mis hijos yo no se las desearía ni a mi peor enemigo", aseguró.

Son cientos los mensajes y amenazas que recibe diariamente: "No sabía que había gente tan malvada. Yo siempre me he mantenido al margen y sabía que si algún día hacía un mínimo gesto me llegaría un ataque muy virulento", desveló entonces, una situación que también ha afectado a su trabajo con marcas.

"Trabajaba con muchas empresas y muy variadas (…) Tras las elecciones andaluzas me eliminaron los contratos y pidieron borrar publicaciones porque no querían tener que ver con la política. Yo no hago política (...) Discrepo con Santi, como cualquier matrimonio. Un matrimonio no es una secta. Donde hay dos personas hay diferentes perspectivas y matices", confesó.

A pesar de todo, Lidia sigue sacando su trabajo adelante gracias a Instagram y los más de 200.000 seguidores que siguen con atención sus consejos de tendencias de moda, belleza y estilo de vida. La semana pasada acudió al desfile de Silvia Fernández en el marco de la pasarela nupcial Atelier Couture que se celebró en el Palacio de Santoña de Madrid. Bedman lució un vestido verde de la diseñadora que pertenece a su nueva colección ‘Mademoiselle’. "Este vestido tiene un corte que me encanta, súper femenino, ultra elegante y que es perfecto para esta época de bodas, bautizos y comuniones", escribió en Instagram.