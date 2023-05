El motivo por el que Ana Rosa se ha ausentado dos semanas de su programa

Después de dos semanas sin estar al mando de El Programa de Ana Rosa para poner "en orden" sus cosas, Ana Rosa Quintana regresó este miércoles 24 de mayo a su programa. Con muy buen humor y con ganas de continuar con su día a día y siempre al tanto de la actualidad, la presentadora se ha mostrado feliz de haber regresado con mucha fuerza para enfrentarse a la recta final de esta temporada televisiva.

La presentadora, que se ausentaba hace unos días sin dar muchas explicaciones del motivo de su salida, ha contado el motivo por el que ha estado alejada de Telecinco. "Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, si no que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa".

Además, la periodista compartió buenas noticias con espectadores del programa: "Tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente", contó nada más arrancar el magazine del miércoles. Fue hace dos semanas cuando anunció que se ausentaría. "Necesito unos días, poquitos días, porque tengo mucha plancha...", explicó dejando a su compañero Joaquín Prat a mando. "Pues nada, ya me quedo yo con toda la plancha, no te preocupes, será un placer".