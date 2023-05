Manuel Cortés, hospitalizado tras su regreso de 'Supervivientes'

La salud de Manuel Cortés se ha visto resentida en las últimas semanas durante su paso por Supervivientes. El pasado jueves, el hijo de Raquel Bollo tuvo que abandonar definitivamente su aventura en Honduras por recomendación del equipo médico debido a las complicaciones del estreñimiento severo que sufre. Aunque su viaje de regreso a España transcurrió con normalidad, a su llegada a nuestro país el joven tuvo que ser ingresado en el hospital para vigilar cómo evoluciona su enfermedad.

Desde la cama del hospital, donde horas antes recibió la visita de su madre, el hijo de Chiquetete conectó en directo con el plató de Tierra de Nadie para aclarar que se encuentra "mucho mejor" que en los últimos días y que el tratamiento "está haciendo efecto": "Me encuentro mucho mejor, no tengo tantos dolores", explicó a Carlos Sobera desde el hospital.

Manuel Cortés se recupera también de shock que le produjo verse por primera vez en el espejo tras su salida del concurso: "¿Pero quién soy?" Mirad qué piernas, las costillas, la barba (…) De todas las veces que me he imaginado este momento, nunca me lo había imaginado así", añadió sobre el final de su etapa en el concurso. "Este siempre fue el sueño de mi vida, pero no me había imaginado un final así".

Alma y Manuel Cortés

Carlos Sobera destacó el "buen concurso" que ha hecho durante estos tres meses de aventura en Honduras, algo que el cantante agradeció aunque confesó que estaría dispuesto a volver en otra edición: "Lo que diga la gente no me importa, siempre he tenido la misma ilusión, de luchar día a día, de demostrar que soy superviviente y me lo he demostrado a mi mismo".

A partir de ahora, Manuel quiere "seguir disfrutando de esta aventura" pero desde España, centrándose en defender y apoyar a su hermana Alma, que continúa en Honduras dispuesta a alzarse con la victoria: "Tengo ganas de veros, de vivir esta segunda parte y disfrutar también en plató. Haremos a Alma ganadora".