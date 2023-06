Jesulín y Campanario celebran el cumpleaños de su hijo en "Venta Esteban"

No sabemos si a propósito o no, pero Jesús Janeiro y María José Campanario han elegido para celebrar el primer cumpleaños de su hijo pequeño en un restaurante llamado "Venta Esteban". Toda una demostración de que no tienen ningún tipo de complejo y de que son capaces de olvidar cualquier afrenta por una buena gamba de Huelva. Eso sí, el cachondeo está servido.

Diez Minutos se lleva la exclusiva de la semana con este reportaje, que demuestra que la familia Janeiro está más unida que nunca. La prueba es que no ha faltado ni uno a la cita: están tres de los cuatro hijos de Jesulín, su madre, Carmen Bazán, su hermana Carmen Janeiro o sus hermanos y su cuñada Beatriz Trapote. Sólo ha faltado Andreíta, pero tiene excusa: vive en California con su novio.

Además, se trata de una de las pocas veces que vemos a Campanario desde que dio a luz y decidió retirarse de la vida pública... ni siquiera se ha dejado ver en el programa que Bertín le dedicó a su marido.

¿Exclusiva o no? Despiste en la boda de Kiko Hernández

Diez Minutos inaugura un nuevo género periodístico con su portada de este miércoles, en la que, bajo el rótulo de "Exclusiva" y una foto de Kiko Hernández y Fran Antón besándose, se pregunta: "¿Se han casado?". Pues dígamelo usted.

O hay exclusiva de la boda o no la hay. Pero dejar al lector que elija sólo lleva a engaño. Después, en páginas interiores, la revista utiliza el condicional para explicar que el colaborador de Sálvame, que acaba de salir del armario, podría haberse dado el "sí quiero" en una fiesta en el Bingo Las Vegas. Sin embargo él mismo ha explicado que la boda será en septiembre.

Shakira se defiende de la Hacienda española

Shakira aparece en la portada de Hola con foto de archivo y un titular rotundo: "Las fotos inéditas que demuestran su verdad". Luego, en páginas interiores vemos dos docenas de imágenes de la cantante en diferentes momentos de su existencia: desde sus conciertos hasta su afición por el surf. Pero no aportan ninguna novedad aparentemente, ya que algunas incluso se han sacado de su Instagram.

Sin embargo sí aportan información sobre la batalla judicial que Shakira emprendió con el Fisco español y que la llevará a declarar en sede judicial en unas semanas. La investigación comenzó hace cinco años, y trata de dilucidar si la cantante es residente fiscal en España desde 2011, como sostiene la hacienda nacional, o si vive en nuestro país desde 2015, que es lo que ella sostiene.

Hola explica que existen dos causas abiertas, una penal y otra administrativa y que la artista se enfrenta a una posible pena de ocho años y dos meses de cárcel más una multa de casi treinta millones de euros. Las imágenes que publica la revista demostrarían que durante los años investigados Shakira estaba de gira por el mundo.

La entrega semanal de ‘Hola’ de Preysler-Falcó-Boyer

Ana Boyer es la protagonista de la portada de Hola, que una semana más dedica varias de sus páginas a la próxima boda de Tamara. Ana, la menos mediática de la familia, lleva unas semanas acudiendo a fiestas, presentaciones y programas de televisión, quizá para intentar deshacerse de esa pereza que provoca.

Como ya lo tiene todo prácticamente contado, Ana dedica la entrevista a hablar de la cuenta atrás de los preparativos nupciales, que están viviendo "con mucha ilusión". "Tamara ya es una experta en todos los temas de la boda porque se está ocupando de todo y tiene muy claras las cosas que le gustan y que no".

Tamara viajará a Nueva York

Asegura Hola que la novia ya está preparando su viaje a Nueva York para la segunda prueba del vestido. Será este fin de semana o a comienzos de la próxima. No será la última vez que visite la Gran Manzana: Tamara tiene prevista una tercera prueba en el taller de Carolina Herrera. La última se hará en España con la presencia del creador del traje, Wes Gordon.

‘Semana’ insiste: Ana Obregón y Lequio, alejados

Semana lleva a portada a Ana Obregón con una fotografía tomada el día que presentó su libro en Madrid. En la imagen, Ana llora emocionada. La revista asegura que está muy dolida con Alessandro Lequio, y eso que los dos han intentado enterrar el hacha de guerra durante los últimos días.

Sin embargo Semana "está en condiciones de afirmar que Ana y Lequio nunca han estado más alejados el uno del otro". La revista asegura que la presentadora "considera que él no la ha apoyado en público todo lo que ella esperaba" aunque de cara a la galería "quiere seguir dando una imagen de complicidad". La información se contradice con la realidad de manera rotunda: Ana se ha quejado en público por activa y por pasiva. Es más, ha escrito un libro con numerosas alusiones a este tema.

La novia de Pablo Urdangarín, una más en la familia

Hola dedica un recuadro en su portada a Irene Urdangarín, la benjamina de la familia, que acaba de cumplir 18 años y ha liberado a sus padres de la carga matrimonial. Ahora pueden sellar su divorcio sin problema (aparente). Sin embargo, en la imagen no está sola: con ella, sentada en la grada, está Johanna Zott, la novia de su hermano Pablo.

Las fotos de Hola, tomadas durante un partido, demuestran que Johanna ya es una más en la familia Urdangarín. No sólo se sienta al lado de Irene, su cuñada: su "suegro", Iñaki Urdangarín, también está entre los asistentes. Pero si hay una prueba definitiva de que las familias se conocen, es la presencia en el grupo de Chris Zott y Elena Sophie, los padres de la chavala.

En las imágenes, Irene, con su inseparable bolso de Chanel bajo el brazo, se muestra alegre, risueña y encantada. Y se aprecia además la buena relación que mantiene con su padre, una vez superado el susto de la portada que confirmó que le estaba siendo infiel a la infanta Cristina.

Semana también publica varias fotos de Irene, en este caso acompañada por su madre durante un paseo por Ginebra, la ciudad en la que residen desde hace años. En las imágenes la joven lleva unos algodones en los oídos, como si sufriese algún tipo de dolencia.

Cóctel de noticias

Carlos Sáinz hijo, protagonista involuntario de la boda de su hermana Blanca. El piloto ha acudido a la ceremonia solo, en su primera aparición en público después de anunciarse su ruptura con Isabel Hernáez tras seis años de noviazgo. "Estoy muy bien", ha dicho el deportista.

Marc Márquez, fotografiado con su nuevo amor. Dicen que los deportistas del motor son los nuevos toreros, porque sus vidas privadas generan la misma expectación. Diez Minutos publica varias fotos del motorista junto a Gemma Pinto, una modelo e influencer de 26 años que está graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing por la Universidad de Blanquerna, en Barcelona.

Marta Ortega, protagonista de Hola. La revista suele publicar de vez en cuando imágenes de la heredera del imperio Inditex, en las que habitualmente está de vacaciones. No es que no trabaje, es que la cazan cuando se coge unos días de asueto. En esta ocasión, Marta ha viajado a Cannes con su marido para acudir a un torneo de equitación.

Soraya y Miguel Ángel Herrera ya son marido y mujer. La triunfita anuncia su boda en exclusiva en Semana con unas fotos tomadas tras el enlace civil en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Villar del Olmo ante la presencia de sus hijas y su madre.

Semana publica varias fotos exclusivas en las que vemos a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, disfrutando de su hijo recién nacido con su padre, el ex de la televisiva. Aunque Borrego no se habla con el que fuera su marido, su hijo sí tiene una excelente relación con él. Algo que no ocurre con ella.