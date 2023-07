La gran mentira del comunicado de Rauw Alejandro explicando su ruptura con Rosalía

El pasado martes se hizo pública una de las noticias que más repercusión ha tenido en la prensa rosa de medio mundo: Rauw Alejandro y Rosalía han puesto fin a su compromiso dejando desolados a todos sus seguidores. La cantante española y el puertorriqueño ponían punto y final a una relación de tres años en la que nada hacía presagiar este agrio final en el que ya han comenzado a surgir los rumores de terceras personas: primero se habló de una quedada secreta de Rauw con Shakira y después salió a la luz el nombre de Valeria Luque, una guapa colombiana que habría tenido una aventura con el artista.

El primero en pronunciarse sobre esta ruptura ha sido precisamente el puertorriqueño, quien además de confirmar la noticia, da explicaciones sobre los motivos que les han llevado a tomar esta decisión: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", empieza diciendo el artista, desmintiendo así los rumores de infidelidad por su parte.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", continúa el cantante de reggaeton. Y concluye: "Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Atentamente, Raul".

Unas palabras que no han tardado en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos de la pareja han señalado que lo que explica en ese comunicado no se ajusta a la realidad. Y lo cierto es que no es difícil ver la principal mentira del texto: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso". Una afirmación fácilmente desmontable, pues hasta hace apenas una semana, la pareja aún seguía intercambiándose mensajes en redes sociales y palabras de amor en sus respectivos conciertos.

En el mes de marzo, aprovechando la publicación de su trabajo musical juntos, anunciaron su compromiso. En el mes de abril actuaron juntos en el Coachella. En mayo la catalana imitaba a su novio en su cuenta de Tik tok, algo que un mes después replicaba él en sus redes sociales. Además, hace apenas unos días el puertorriqueño contestaba a una pregunta de Instagram sobre quién es "la niña más bonita que conoces", y por supuesto, mencionaba a Rosalía.

Pero esto no queda aquí, pues el pasado 12 de junio, Rosalía visitó El Hormiguero donde habló con Pablo Motos sobre los detalles de su boda y fantaseó sobre cómo sería el vestido de novia perfecto.

Se trata sin duda de un duro golpe para los fans de la pareja, que ahora esperan con ganas que ella se pronuncie y aclare cuando terminó realmente su relación. Mientras, sus seguidores continúan rescatando vídeos de la cantante en sus últimos conciertos, donde se la puede ver muy afectada cantando ciertos temas como Beso, que interpretaba con su entonces pareja. Algunos achacaban esta emoción al fin de su gira Motomami, ahora estas lágrimas cobran un nuevo sentido