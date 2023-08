La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Yésica Sánchez, Paloma Barrientos, Daniel Carande y Juanma González para comentar todos los temas de la actualidad social. Centrados, entre otros, en el descontento de Gabriela Guillén, que dice afrontar sola su embarazo de Bertín Osborne, ha vuelto a protagonizar titulares.

La joven esteticista ha protagonizado un vídeo en redes sociales donde, muy seria, asegura estar decepcionada por las continuas filtraciones a los medios de su embarazo.

Madre primeriza, Gabriela -que ahora mismo estudia odontología y está de baja en la clínica- deseaba que el bebé fuera niña, y de hecho la iba a llamar Martina. No obstante, el hijo de la paraguaya será varón, algo que habría decepcionada a a la expareja de Bertín Osborne.

La revelación del sexo del bebé no ha sentado nada bien a Gabriela, que reaparición en redes para manifestarse "cansada de todo lo que están diciendo, de que sigan inventando cosas". "Lastimosamente no puedo confiar en nadie, por todo lo que ha pasado, porque sin mi consentimiento se ha vendido mi vida. Y yo no estoy en condiciones"; aseguró, apenada, dando a entender que las filtraciones están muy cerca de ella.

Gabriela, desconfiada, pidió "respeto" para su vida privada. "No os dais cuenta, ero esto está afectando a una criatura inocente que no tiene nada de culpa", dijo, pidiendo permanecer al margen del mundo de la fama.

No obstante, el periodista Daniel Carande matizó que "hay que decirle a Gabriela que su entorno, sus tres amigas, son las que van contando las cosas por ahí. Sus tres amigas más íntimas, por no decir cuatro. Ella siempre ha querido que trasciendan las cosas".

Es más, "ella está de baja en la clínica", por lo que tanto Barrientos como Carande esperan una próxima exclusiva. "Hace unas semanas estaba buscando representante", explicó el periodista en esRadio, algo que precisamente refuerza la impresión de Gabriela, pese a todo, sí va a formar parte de esos medios de comunicación que de momento dice rechazar.