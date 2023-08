María del Monte, asustada tras sufrir el atraco en casa: "Se han llevado todo"

Tras haber sufrido un asalto por un grupo de encapuchados en su vivienda, Maria del Monte ha relatado tan desagradable acontecimiento en los medios de comunicación.

Aceptando atender a la prensa a pesar de tener todavía el susto en el cuerpo, María del Monte habló con la voz entrecortada sobre lo ocurrido. Desmintió que en su casa hubiera grandes cantidades de dinero, pero eso no impidió a los ladrones que se llevaran todo lo que allí había de valor.

Recordó que no podía dar más detalles sobre el robo ya que "no debo entorpecer nada", dando a entender que la investigación ya se está llevando a cabo. María guardó silencio al preguntarle si ella e Inmaculada Casal fueron conscientes de lo que ocurría y aseguró que lo importante es que ambas se encuentran bien a pesar de todo. "Estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia. Eso es para mí, lo importante", aclaró.

A escasas horas de su actuación en la Real Feria de Agosto 2023 de Antequera, agradeció el apoyo recibido desde que se había hecho pública la noticia y aseguró que no piensa fallar a su compromiso. Preparada para subirse a los escenarios, esperaba tener un rato de desconexión después de lo acontecido. "Por lo menos voy a intentarlo", confesó.