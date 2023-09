Decepcionante regreso de Jorge Javier Vázquez a la parrilla de Telecinco con Cuentos Chinos. El programa de La fábrica de la tele generó una gran expectación en los espectadores, no solo porque su estreno suponía la vuelta del presentador tras su baja médica, sino también por cuáles serían sus primeras palabras tras el fin de Sálvame. Un espacio que pese a ser promocionado como un producto blanco, acorde a la nueva línea de la cadena, finalmente no lo fue tanto.

Este medio puede confirmar que Mediaset España presumía en privado del carácter blanco y familiar que tendría el nuevo programa de La fábrica de la tele, algo que el presentador no respetó ya desde el inicio: "Me alegra estar en un plató tan oriental tan milenario, tan chino, tan rojo", dijo a los pocos minutos del comienzo pese a que aseguró en varias ocasiones que en esta nueva etapa "no se meterá en política".

Cabe destacar que horas antes de la emisión de Cuentos Chinos, Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, sacaba pecho en el Teatro Real de Madrid sobre cómo será ‘la nueva Telecinco’ de cara a la nueva temporada televisiva: "Queremos poner en valor la capacidad de nuestra parrilla para acompañar a la audiencia y reunir a toda la familia en torno a la televisión", reza el comunicado que ha enviado Mediaset a los medios.

Una afirmación a la que Jorge Javier parece hacer oídos sordos a tenor de lo que se vivió anoche en el estreno de su programa: se mostró feliz al estar en un plató "tan rojo", ironizó sobre la victoria de Sánchez en la elecciones y lanzó pullas contra su compañera de cadena, Ana Rosa Quintana, a la que por el momento se niega a visitar en su nuevo programa TardeAR: "No me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen", dijo, señalando a Unicorn Content y a su presidenta como los culpables del inesperado fin de Sálvame.

Este no fue el único comentario hiriente que el ‘dictador’ dedicó a programas de otra productora. También se refirió al programa Así es la vida, en este caso de Cuarzo y que ha sustituido a Sálvame durante le época estival, asegurando que sus colaboradores "deberían estar en la cárcel" por haber aburrido a los espectadores: "He visto mucho la tele este verano y tengo que decir que si yo fuera alguno de los colaboradores que han trabajado estaría temiendo porque igual van a la cárcel por haber aburrido a la gente de esa manera. Están siendo buscados seguro por tentativa de homicidio. Yo cuando veía a esta gente en televisión, ¿sabes que pesaba? ¿Por qué?".

Mientras la nueva Telecinco ya está en marcha (el día 18 llega por fin TardeAR, la gran esperanza del grupo para remontar sus audiencias), Jorge Javier vuelve con ganas de hacer tambalear la parrilla de la cadena que tantas alegrías le ha dado en el pasado.

Mediocre audiencia en su estreno

A pesar de la expectación generada por el estreno del programa, las audiencias no han sido todo lo buenas que esperaban. A primera hora de la mañana de este martes hemos conocido los mediocres datos cosechados por Jorge Javier y La fábrica de la tele: 9,4% de share y 1.240.000 espectadores, diez puntos menos de los marcados por El Hormiguero de Pablo Motos, que logró un 19,1% y 2.488.000 espectadores.

Un fracaso estrepitoso del espacio de La fábrica de la tele que fue superado en más de diez puntos por su mayor competidor. Esto no solo supone un nuevo mazazo para Mediaset España, sino también para el presentador que pese a su ausencia de meses a causa de una baja laboral, su vuelta no ha generado el suficiente interés entre sus seguidores.