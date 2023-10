El incómodo encuentro de Irene Villa con Nuria Fergó, prometida de su exmarido

Apenas una semana después de que Nuria Fergó anunciara en redes sociales su boda con Juan Pablo Lauro, coincidió en un photocall con la exmujer de su futuro marido, que no es otra que Irene Villa. La periodista estaba posando ante las cámaras durante el estreno del musical 'El fantasma de la ópera' en Madrid cuando hizo su aparición la triunfita, produciéndose un momento 'tierra trágame' del que ambas salieron airosas con la mejor de sus sonrisas.

A pesar de que no se saludaron ante las cámaras, Irene presumió de la buena relación que tienen, pronunciándose por primera vez sobre la boda de Juan Pablo -con el que tiene tres hijos y del que se divorció en 2018- y Nuria: "Claro que me alegro, la obligación de todo el mundo es ser feliz y a los que están a tu alrededor hacerlos felices, cómo no me voy a alegrar". "Yo estoy feliz con que todo el mundo sea feliz", aseguró.

Un compromiso matrimonial que la cantante y el argentino han anunciado apenas dos meses después de que Irene anunciase el suyo con David Serrato tras dos años de discreta relación. Y, a pesar de que la cordialidad es la tónica dominante entre ambas parejas, por lo que deja entrever la deportista paraolímpica no invitará a su exmarido y a Nuria a su boda: "La celebración tiene que ser con la gente que tú convives, con la que estás en el día a día y con la que puedes compartir".

Respecto a los preparativos de su enlace, Irene reconoce que va pasito a pasito, disfrutando de un sentimiento que nunca había experimentado y que no puede hacerla más feliz. "Jamás en la vida había sentido lo que siento, nunca había imagino tener el hombre que tengo a mi lado", confesó.

El secreto del éxito de su relación podría ser que todavía no conviven juntos, ya que él vive en Soria y ella en Madrid con sus hijos, aunque sus planes pasan por poder "compaginar" todo y mudarse a la ciudad castellana con los pequeños. "No sé si cambiarán las cosas cuando vivamos juntos. La verdad es que somos tan iguales que las veces que hemos convivido ha sido todo fácil. Siempre dice ‘contigo todo es fácil’, es un chico amoroso, deportista, divertido", dijo muy emocionada.