Los cambios en el concierto de Luis Miguel avivan los rumores: sus verdaderas razones

Los rumores acechan a Luis Miguel y Paloma Cuevas. Incluso los relativos a la posible petición de matrimonio del primero, todavía no confirmado por ninguno de los dos.

Pero aparte, la pareja tiene varios frentes abiertos en lo personal y profesional. Tal y como se contó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico y también en Y ahora Sonsoles, la cancelación del concierto que iba a tener lugar en Florida es el último de ellos.

La versión oficial lo atribuye a problemas logísticos, aunque Gustavo Infante ha asegurado que sería para acudir a la boda de su hija Michelle Salas. Un enlace que podría ser en Europa, donde están los otros hijos del cantante.

En realidad, el cantante no habría cancelado el concierto sino que lo habría retrasado hasta el 7 de noviembre. Un asunto familiar, entonces, habría sido el verdadero motivo de ese cambio en su gira. Hay que mencionar que Michelle acudió al reciente concierto de Las Vegas de Luis Miguel, por lo que su relación estaría totalmente restaurada.

El astro habría dado prioridad al bienestar y equilibrio de su familia incluso por encima de su recuperada vida profesional. Michelle habrá sido la responsable también del acercamiento de Luis Miguel con su hermano Alejandro.

Mientras tanto no cesan los ataques de Aracely Arámbula por impago de la pensión a sus hijos. Luis Miguel es toda una celebridad en México y no cesan los rumores, en ocasiones infundados, para generar polémica por parte del entorno de su ex.