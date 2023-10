Jada Pinkett confiesa que ya estaba separada de Will Smith en la polémica noche de los Oscars

Jada Pinkett ha revelado que ella y su marido Will Smith han estado viviendo "vidas completamente separadas" desde 2016. En un adelanto de su próximo especial en el prime time de la cadena estadounidense NBC News con la presentadora Hoda Kotb, Pinkett dijo que la pareja no había hecho pública su separación anteriormente porque no estaban "listos todavía".

El matrimonio apareció por última vez en público durante la ceremonia de los premios Oscar de 2022, la famosa noche en la que el galardonado actor abofeteó al cómico Chris Rock por reírse de la alopecia de Jada.

La actriz y celebridad de televisión asegura que todavía están tratando de descubrir "cómo ser socios" pero que todavía no están legalmente divorciados. Su matrimonio ha sido objeto de escrutinio durante los últimos seis años, de ahí el temor a hablar abiertamente de su separación.

En julio de 2020, el cantante August Alsina reveló que había tenido una relación sentimental con Pinkett, algo que confirmó durante un episodio con su marido en Red Table Talk y que daba a entender que la suya era una relación abierta. "Me metí en un lío con August", reconoció Jada en ese momento, explicando entonces que la pareja de actores "estaba pasando por un momento muy difícil" cuando ocurrió.

Durante su entrevista, Jada confiesa a la presentadora que el matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas". "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", asegura. Sin embargo, desvela que hizo "una promesa" de que nunca habría una razón para que ella y "y simplemente no he podido romperla".

Pinkett Smith revela más sobre su matrimonio, su carrera y sus primeros años de vida en su libro de memorias, Worthy, que se publica el 17 de octubre.