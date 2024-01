La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Alaska para comentar todos los temas de la actualidad social. Centrada en la "escandalosa" portada de Hola que muestra a Juan Carlos I partiendo lo que parece una tarta con el emblema de la Casa Real durante su cumpleaños.

Así lo definió Federico Jiménez Losantos en esRadio, criticando duramente las imágenes publicadas en exclusiva por esa publicación y que suponen "una bofetada al Rey y la Casa del Rey que recuerda, por desgracia, al momento en el que Hola se puso del lado de Juan Carlos y Sofía cuando ésta se fue a Washington a respaldar a los Urdangarín durante su escándalo económico", entre otras como la igualmente famosa dedicada a Letizia como "Princesa de contrastes".

Viejos usos y costumbres amparados, en realidad, por el Gobierno de Pedro Sánchez, que considera a Felipe VI su gran enemigo. "Porque la campaña de Sánchez contra Felipe VI es publica y notoria. Todo son campañas de Sánchez. El Rey es, junto los jueces, el único obstáculo que tiene Sánchez para imponer su dictadura y el rey que ya plantó cara al golpe del 2017. Por tanto, se enfrenta al Rey que defiende la Constitución, la igualdad, la Nación, como hizo también en el discurso de Navidad". Para el director de Es la mañana de Federico, Felipe "es el obstáculo de Sánchez y no lo puede remediar, se nota cada vez que lo filman. ¿Y qué es lo que le puede hacer daño a Felipe? Su padre. ¿Y qué es lo que se activa una y otra vez en estas ocasiones? Su padre".

La portada, en todo caso, despierta otras preguntas en torno a Juan Carlos en los Emiratos, como desde cuándo tiene Juan Carlos casa en Abu Dhabi o -así lo dijo la subdirectora Isabel González- quien ha cobrado la exclusiva de esta portada "escandalosa". Y también quiénes han sido los organizadores de la fiesta.

Una "fechoría" en la que Juan Carlos aparece en portada "con un alfanje cortando la insignia de la Casa Real. Cortándolo como si fuera la cabeza de Leonor". ¿Metáfora o torpeza?, se pregunta Alaska en la crónica rosa de esRadio. "Yo creo que él lo sabe muy bien. Está rodeado de tontos, la mitad no alcanzan el nivel del Bachillerato antiguo. Pero él no es tonto. Es malo, y se está portando fatal". Y es que, para el director de Es la mañana de Federico, todo también es cuestión de tiempos en una portada en la que se ha decidido mostrar el cumpleaños de Juan Carlos en vez de a Leonor y la Familia Real en la Pascua Militar: "en vez de sacar a la Princesa de Asturias va y saca a este golfo que no se respeta a sí mismo".