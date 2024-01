La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Emilia Landaluce para abordar toda la actualidad social del momento. Centrada, de nuevo, en la espantada de Juan Ortega de su boda con Carmen Otte pero, más en particular, en la entrevista con Carlos Herrera en la cadena Cope que se ha convertido en su primera manifestación al respecto.

Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana en esRadio, ha opinado que se trata del clásico "control de daños". Un control que, no obstante y tal y como subrayó la subdirectora de la crónica rosa, Isabel González, debería haber tenido lugar mucho antes.

"A mí me parece de broma. El escándalo es que sea un torero ,no que deje la novia plantada. Un torero se supone que es valiente. Y la víspera estaban bailando y besándose. Y dice que fue pensado y meditado", resume. La razón, que no puedes "decir que lo tenias pensado de lejos y lo ejecutas cuando los invitados están ya en la iglesia". En suma, y en opinión de Federico, Juan Ortega "no ha aclarado nada".

"Creo que no podría haber empezado temporada sin hablar de esto. Él tenía prevista una rueda de prensa en Valdemorillo y tenía la obligación de ir y hacerlo ahí. Los taurinos que son respetuosos con el torero". Y va y habla de toros y de su vida privada en otros medios, dijo, señalando la contradicción del diestro desaparecido hasta ahora.

Isabel González pronosticó que el próximo domingo, en la que será su primera aparición televisiva, Juan Ortega tendrá que ser más explícito con sus explicaciones con su amigo Juan del Val, que a menudo ha tenido que hacer de resignado portavoz y que ahora le "meterá un dedo en el ojo" al respecto.

Alaska y Federico convinieron en un aspecto adicional: el de la valentía que se le atribuye a un torero. La cantante consideró que "valiente sería decirlo en el momento para que las cosas no ocurrieran". Y Jiménez Losantos añadió que "si tú quieres a alguien tienes que quererlo lo suficiente".

Según González, subdirectora de la crónica rosa, en realidad Carmen Otte "sale beneficiada de ello, pero la familia de ella además de estar espantada de nuevo está encendiendo la vela porque está volviéndose a hablar del tema".