Vuelve el 'Tamarismo': ¿qué fue de sus peculiares protagonistas?

5 / 13

Leonardo Dantés, el creador

El éxito de Tamara y su ‘No cambié’ no se entiende sin Leonardo Danés, el artífice de aquel dúo imposible y el compositor de la canción. Contaba el propio Dantés que conoció a la de Barakaldo paseando por la Gran Vía madrileña. No pudo apartar su mirada de aquella mujer absolutamente hipnótica, de look imposible, se acercó a saludarla y le ofreció cantar un tema que llevaba años guardado en un cajón. Aunque Dantés ya era una figura importante dentro de la industria musical gracias a sus composiciones para otros artistas como Los Chunguitos no había tenido tanta suerte en solitario. Junto a Tamara, comenzó a recorrer los platós de televisión promocionando la canción, mientras aparecían en escena otros personajes como Loli Álvarez, Paco Porras Toni Genil o la propia madre de Tamara. A partir de ese momento dio comienzo “el culebrón", como lo denominó el propio Dantés. Una surrealista historia de traiciones, amores, embarazos y montajes que coparon horas y horas de televisión.