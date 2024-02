El importante imprevisto con el que se ha topado Almeida para su boda: "Tuve mala suerte"

El alcalde José Luis Martínez-Almeida está ya ultimando los preparativos de su boda con Teresa Urquijo el próximo 6 de abril. No obstante, se ha topado con un contratiempo que el madrileño, movido por su afición al Atlético, no esperaba: su boda coincide con la final de la Copa del Rey.

"La verdad es que tuve mala suerte. Porque no fue no por no consultar el calendario, porque como buen futbolero lo hice", ha contado con buen humor en el medio deportivo Relevo sobre la posibilidad de que el club colchonero supere al Bilbao en las semifinales de Copa y llegue a la final.

"Miré la final de la Champions en un alarde de optimismo, y no coincidía. Entonces cuando miré el 6 de abril, me dije vamos a ver si hay liga. Y entonces vi que no había liga y pensé que bueno, que sería un amistoso de la selección española, y luego alguien me sacó de mi error y me dijo: ‘No, es la final de Copa", ha explicado.

Almeida ha procedido a continuación a bromear con los posibles planes durante ese día tan doblemente señalado. "Yo creo que si ganamos esa final de Copa, puede que caiga alguna vuelta por Neptuno al final de la noche. Va a haber gente pendiente, claro, gente que va a tener que tomar una decisión. Una decisión tan difícil como la mía casi. Casi", ha dicho en tono bromista.

La boda religiosa de Almeida y Teresa Urquijo tendrá lugar en la finca Los Molinillos y a ella se espera que asista un gran número de la élite aristocrática y política madrileña.