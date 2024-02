El exnovio de Alejandra Rubio destapa la traición: "Estaba rara y empecé a sospechar"

La inesperada relación sentimental de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se ha convertido en uno de los temas más seguidos en los platós de televisión y en la prensa escrita. La pareja protagonizaba por segunda semana consecutiva la portada de la revista Semana que en esta ocasión recoge en su cabecera una nueva cita de los jóvenes, donde se les ve más preocupados que en la primera tanda, que fue mucho más pasional.

La primera en romper su silencio sobre esta relación fue Jeimy Báez, exnovia del hijo de Mar Flores, que en una breve pero intensa gira por los platós de televisión de Telecinco desveló que el actor había querido volver con ella después de la publicación de las imágenes con Alejandra. Según Jeimy, Carlo estaba jugando con ambas, acusándolo de ser "un manipulador" de mujeres: "Ayer mismo me estaba escribiendo que le perdonara, que quería volver a casa. Es un manipulador (...) Yo estoy pasando por una pérdida familiar, la muerte de mi hermano. Él no se ha comportado. Este piso lo conseguí yo y él estaba aquí sin hacer nada. Me humilló y me hirió y le eché de mi casa después de encontrar en mi ordenador unas conversaciones a tres días del aniversario de muerte de mi hermano", dijo en TardeAR y Fiesta.

Ahora se suma al culebrón el exnovio de Alejandra Rubio que, a diferencia de Jeimy, prefiere mantener un perfil discreto sin mostrar su rostro ni su nombre real, quien ha confirmado que la relación con Carlo le ha pillado por sorpresa. El romance con este misterioso chico comenzó cuando la hija de Terelu Campos rompió con Carlos Agüera, su último novio ‘público’ sobre el mes de noviembre, por lo que su relación ha durado pocos meses.

Este joven reconoce que ha llegado a coincidir con la familia de Alejandra, concretamente con Terelu, pero que la relación finalizó el 26 de enero, aunque no "de mutuo acuerdo", ya que habían quedado en volver a verse, encuentro que finalmente nunca se produjo. Esto le hace sospechar que su entonces novia llegó a solapar su relación con la de Carlo: "Yo tengo ya sospechas. Creo que lo que ha pasado es que ella empezó defenderle en los platós, el otro le escribiría para darle las gracias y entonces pasó lo que pasó. Es lo que me imagino".

El joven cree que el contacto entre Alejandra y Carlo ocurrió cuando la colaboradora defendió al hijo de Mar Flores de los ataques que recibió por su controvertida entrevista en De viernes, donde acusó a sus padres de ser 'culpables' de sus adicciones y sus problemas con la justicia. A partir de ese momento, Alejandra comenzó a "comportarse rara" con su pareja: "Me empezó a discutir cosas de repente, estaba rara. Digo para mí que está hablando con otro tío", pensó. "No me volvió a escribir, desapareció. No sé si era consciente de que ya había unas fotos, porque salieron poco después".