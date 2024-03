Con una intensa promoción en Antena 3 se ha estrenado una nueva serie, que ocupa el horario de la longeva "Amar en tiempos revueltos" a punto de finalizar. Se trata de "Sueños de libertad", ambientada en la España de 1958, cuya protagonista femenina es Natalia Sánchez, aquella Teté en "Los Serrano", hija de los actores en la ficción Antonio Resines y Belén Rueda, que conquistó a los telespectadores durante cinco temporadas. Contaba entonces la joven actriz solamente trece años. Ahora incorpora a Begoña Montes, personaje difícil, mujer atrapada en un conflicto familiar que afronta su complicado matrimonio.

En la vida real de esta madrileña de treinta y cuatro años, que cumplirá el próximo 27 de marzo, dos han sido sus relaciones sentimentales. La primera con quien era su compañero de aventuras adolescentes, Guille en la trama, representado por Víctor Elías. Con éste, fuera de las cámaras, comenzó su idilio el año 2003, que mantuvieron hasta 2008. En el transcurso de esos años compartieron amor y trabajo. Incluso cuando ya habían roto, amistosamente, su relación, participaron en las representaciones de la comedia de Ana Diosdado, repuesta en 2010, "Los 80 son nuestros", y en 2015 la de Lauro Olmo, "La pechuga de la sardina". Con él, Natalia intervino asimismo en el documental "ID". Pero antes de decirse adiós fundaron un cuarteto llamado SJK, siglas que significaban Santa Justa Clan. Grabaron un par de discos y realizaron varias giras bien aprovechadas con su repertorio pop-rock. Desde temprana edad, recibió lecciones musicales, practicando el piano, violín, clarinete y saxofón. Hace tiempo que la faceta de cantante Natalia Sánchez Molina no la ejerce porque ha trabajado sin desmayo en series de televisión y algunas películas y representaciones teatrales. Por su cierto parecido físico con la hija de la Duquesa de Alba, María Eugenia, la eligieron para la miniserie "La Duquesa II".

Natalia Sánchez | Archivo

Tiene esta actriz una capacidad para desenvolverse en papeles de diverso carácter. La televisión es el medio en el que más ha trascendido su carrera. Apareció en el largo reparto, precisamente, de "Amar en tiempos revueltos", la serie que da paso como decíamos a "Sueños de libertad", donde Natalia es figura central. Asimismo fue la hija de figurada de Blanca Portillo en otra teleserie, "Acusados". Dada su popularidad, El Corte Inglés la contrató para una campaña publicitaria. Y en 2004, fue quien en otra difundió unos "spots" contra el tabaquismo.

Precisamente, cuando llevaba seis años separada de Víctor Elías, conoció durante las representaciones de "Amantes", a su compañero en esta comedia rosa, el actor catalán Marc Clotet. En seguida surgió entre ambos la chispa que encendió entre ambos un apasionado amor. Ocurría en 2014 y desde entonces permanecen juntos, sin casarse, padres de dos niños, Lía, nacida en enero de 2019, y Neo, en mayo de 2020, Ambos llegaron al mundo en Barcelona, la ciudad natal de Marc, que Natalia ha frecuentado mucho, al punto que habla correctamente la lengua de mosén Jacinto Verdaguer.

Marc Clotet cumplirá 44 años el 29 de abril. Le lleva diez a su mujer. Se divorció de Ana de Armas en 2013, tras su boda en la intimidad dos años antes. Una pareja que tuvo muchos altibajos en ese breve tiempo de vida matrimonial. No se entendían. En cambio, con Natalia Sánchez se lleva divinamente. Y ya vuelto a citar párrafos atrás Víctor Elías, se sabe que va a contraer matrimonio en los próximos meses con la cantante Ana Guerra. Preguntada Natalia Sánchez si asistirá a esa boda, en el supuesto de ser invitada, ha dicho que sí, aunque no sabe "qué disfraz" lucirá en tal ocasión. Humor no le falta a tan simpática y excelente actriz.