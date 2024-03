Juan Peña celebra su 44 cumpleaños con amigos y una gran cena

Juan Peña reunió a un grupo grande de amigos para celebrar su cumpleaños. Cierto es que lo pasamos muy bien, y la organización no pudo ser mejor. El lugar elegido uno de los locales de moda de Madrid, Jimmy's, de su amigo Tito Pajares. El cantante no podía estar más feliz . "Tengo mucha suerte porque para mi Sonia y nuestro hijo es lo más importante de mi vida. Tristán es un niño muy bueno, ya tiene 8 años, y hoy estar con mi gente me llena de alegría". Así me comentó.

El ambiente no pudo ser más agradable y todos los que acudimos lo pasamos muy bien, sobre todo cuando Juan, una vez finalizada la cena, se subió al escenario para estrenar y presentar su último trabajo, un tema que titulado "Mis Amigos". Pepe Barroso, que fue el que trajo a Madrid hace 24 años dándole su primera oportunidad, tras abandonar su Jerez natal, dijo que "a Juan le ha ido muy bien, y ahora es un artista que no para de viajar y dar conciertos en Miami, República Dominicana, y donde le requieran sus actuaciones".

Carlos Pérez Gimeno y Juan Peña | Archivo

David de María también quiso acompañar al andaluz, así como el empresario Pepe Hidalgo, Paz Padilla, Cristina Yanes, Arancha de Benito, Terelu Campos, Mónica Hoyos, Sandra García- San Juan, Fonsi Nieto, Fiona Ferrer, Vania Millán, Lara Dibildos... entre otros.

Otro de los temas que presentó fue "El timón de mi alma", que tiene también un videoclip, rodado en La República Dominicana, París, Miami y Jerez de la Frontera, con David de María, que saldrá en mayo.