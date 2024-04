Los burdos intentos de Kiko Rivera y otros de quitar foco a Isabel Pantoja

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada en el gran corncierto ofrecido por Isabel Pantoja en el WiZink Center de Madrid, que se saldó con un gran éxito de crítica y un casi lleno de público.

El buen momento de la cantante, no obstante, ha hecho florecer al habitual grupo de enemigos de Pantoja. El primero, su hijo, que lleva en relativo silencio durante meses una vez tuvo lugar el veto de Telecinco. Kiko Rivera, no obstante, acostumbra a verter sangrantes críticas contra su madre cada vez que ésta se apunta un tanto mediático.

"Kiko es tan burdo", reflexionó en esRadio Beatriz Cortázar sobre estos comentarios del DJ en redes sociales, publicados justo para coincidir con la fecha y repercusión del concierto. Todo "para ver si los focos van a tu persona", opinó la periodista sobre la dolorosa frase de Kiko que llegó a sugerir que su madre le hubiera "empujado sin paracaídas" de un helicóptero.

La segunda ha sido Terelu Campos, que pasó por el photocall del WiZink y allí todo lo que quiso decir fue que Pantoja nunca contactó con ella para darle el pésame por la muerte de su madre, María Teresa Campos. "No cuela", dijo Cortázar, que aseguró respecto a ambos que "tienes que tener un jefe de comunicación muy bueno para crear una corriente a favor tuyo".

Y es que Terelu podría haberse puesto perfectamente en contacto con Isabel a través de otras personas como Anabel Pantoja, la sobrina de la cantante y ex compañera de Sálvame de la propia Campos. "El comentario que vayas a hacer es que no le dieron el pésame, en medio de un baño de masas de ella… me parece fuera de lugar. Empezando por Anabel, Pantoja es accesible por ahí, y luego que esos temas son muy delicados. A lo mejor ella tampoco ha dado muchos pésames", dijo Cortázar refiriéndose a Terelu Campos.