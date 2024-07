Así es la vida actual de Anna Barrachina, la discreta hija de Escassi

4 / 9

“Yo me enteré de que era mi hija porque me enteré, no porque me lo contara la madre, cuando tenía ya cuatro años. Yo llego un día a la cuadra donde estaba la madre y me veo a esa niña de cuatro años al lado de su hermana y veo a una niña rubia con los ojos azules y digo ‘no me lo puedo creer’”, confesó Escassi en una entrevista. Desde entonces, ejerció de padre y actualmente su relación es estupenda.