Victoria Federica, Carla Bruni y Pamela Anderson, estrellas de la Semana de la Moda de París

Pamela Anderson con un conjunto de lana y seda gris para acudir al desfile de Dior. La actriz de The Last Showgirl, llevó un dos piezas con blazer y pantalón ancho de Dior Verano 2025, cinturón de piel y una rejilla en su cabeza. Completó el look, al igual que Victoria Federica, con bolso mini Lady Dior.