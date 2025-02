Claudia Bavel contraataca: su comunicado contra el comunicado de Iker Casillas

Claudia Bavel no se ha querido quedar atrás y también ha lanzado su comunicado contraatacando el comunicado de Iker Casillas: "Como cualquier persona, tengo derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros. Siempre he sido transparente con mi comunidad y con quienes me siguen y nunca he buscado perjudicar a nadie con mis palabras. Es importante recordar que una relación, del tipo que sea, es una vivencia compartida. Expresar mi parte de la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión; nunca ha sido mi intención mercantilizar ni perjudicar a nadie con mis declaraciones".

Tal y como ha señalado Jiménez Losantos, no se sabe muy bien a qué comunidad se refiere pero eso de perjudicar no lo decide ella…

El comunicado no termina ahí. La creadora de contenido para adultos que dice haber estado un año y medio con Iker Casillas plantea que "en un mundo donde se pide cada vez más transparencia y donde las mujeres seguimos luchando por el derecho a hablar libremente sin ser desacreditadas, es preocupante que se intente silenciar mi voz o presentarme como una persona que busca notoriedad a costa de otros".

Mientras, la ex mejor amiga de Claudia, Judith Pérez, fue entrevistada TardeAR donde defendió la versión de Iker. Dijo que todo estaba preparado: "Ella quedó con Iker, más que nada para sacarlo a la luz. A ella ni le gusta Iker ni nada", ha sentenciado. "El día que quedaron ellos por primera vez que fueron a cenar, Claudia llamó a paparazzis, que es el mismo que sacó a la luz lo de Ozuna. No le gusta Iker, ha sacado este bombazo porque con Ozuna no le sirvió".

Anabel Pantoja salió ayer para acudir al Hospital Materno Infantil, para llevar a su hija Alma a una revisión, no se sabe si rutinaria o relacionada con las pesquisas judiciales. Según hemos sabido en Es La Mañana, la pareja no ha elegido de momento a ningún abogado penalista. Su abogado es el mismo que les acompañó en su primera declaración para asistirles y que es un letrado sin especialización en Penal en el que confían porque ha trabajado ya para ellos en otros asuntos administrativos.

Además, entre todas las informaciones que circulan, en la pareja no hay ningún problema ni se llevan mal, como algunos se empeñan en airear y especular tal y como dice ¡Hola! que confirma la versión de este programa.

En el cóctel de noticias, según Rocco Steinhouser, de RAC1, Bertín Osborne es el fichaje estrella de la 12º edición de "Tu cara me suena". Ya se intentó negociar la temporada pasada, pero no pudo ser debido a su escándalo sobre la paternidad de su hijo. El otro fichaje estrella del programa de Gestmusic sería Ana Guerra. Alba Carrillo acaba de terminar sus estudios de Criminología y Filología Hispánica.