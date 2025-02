Fabiola Martínez sobre los abusos en su infancia: "Nunca lo normalizas, pero cuando tomas conciencia, ya es tarde"

La modelo y presentadora venezolana Fabiola Martínez ha hablado sobre su libro Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté, de la editorial Espasa, en el programa Es la mañana de Federico, de esRadio. En esta obra, Martínez relata los abusos sexuales que sufrió en su infancia, un episodio que mantuvo en secreto durante décadas y que ahora comparte con el objetivo de generar conciencia y liberar su propia voz.

Martínez presentó su libro en una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde explicó que escribirlo no fue una tarea sencilla. El proceso la obligó a revivir experiencias dolorosas y a enfrentarse a su pasado. Para ello, contó con ayuda psicológica: "He tomado la decisión firme de buscar ayuda profesional", sentenciaba Fabiola.

Un proceso de escritura difícil

La elección del título fue otro reto. Según explicó, se le dio muchas vueltas para evitar que se interpretara erróneamente como un libro sobre su exmarido, el cantante Bertín Osborne, de quien se separó en 2021.

La historia comienza con su infancia en un barrio de Maracaibo, Venezuela, donde creció en una familia con dificultades económicas. Relata una niñez marcada por la incomprensión de sus padres y la figura autoritaria de su abuela. "Hablo de momentos complicados, pero luego decido poner el foco en que lo que podía haber sido un agujero del que no sabes cómo salir", afirmaba la modelo.

Uno de los momentos más duros del libro es cuando narra los abusos que sufrió desde los cinco años por parte de un tío. En ese entonces, no los consideraba algo malo, ya que provenían de un familiar. Esta idea, según explica, es una de las razones por las que muchas víctimas no denuncian, pues temen no ser creídas. "Lo que me llevó a escribirlo de esta manera es la cantidad de gente que me dice ‘qué fuerte eres’, ‘te admiro’".

El impacto en sus relaciones

Los padres de Martínez ocupan un lugar importante en el relato. Aunque no los culpa por la soledad y el silencio en el que creció, reconoce que aún no ha recibido una disculpa por lo que vivió. La separación de Bertín Osborne fue un punto de inflexión que la llevó a tomar las riendas de su vida y a afrontar su pasado. "Cuando me separé, dije: ‘Necesito tomar las riendas de mi vida’", explicaba Fabiola.

Martínez también ha hablado sobre el impacto de este secreto en sus relaciones sentimentales. "Hice un recorrido por las parejas que he tenido; sabía que algo había tenido que ver". Según admite, haber callado durante tantos años afectó la forma en que se vinculaba con los demás.

Su hijo Carlos, de 16 años, conoce su historia y ha sido un apoyo importante en este proceso. La maternidad, según explica, le ha dado otra perspectiva sobre la infancia y la importancia de la protección de los niños.

Un mensaje de concienciación

Más allá de su experiencia personal, Martínez busca que su libro sirva para generar conciencia sobre el abuso infantil. En este sentido, destaca el trabajo de la Fundación Kike Osborne, que impulsa acciones para detectar y prevenir este tipo de situaciones.

Asegura que no ha sentido miedo de ser cuestionada, aunque ha medido las posibles consecuencias de hacer público su testimonio. "Es responsabilidad de todos crear conciencia, aunque esté en mí el foco", afirmó.