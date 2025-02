El misterioso compañero que habría conquistado a la princesa Leonor

Terelu Campos debutará como actriz de teatro en la comedia "Santa Lola" una comedia producida por su íntima amiga Lara Dibildos y escrita, dirigida y protagonizada por César Lucendo. No es una obra escrita para Terelu, primero se lo ofrecen a Patricia Conde y a Alba Carrillo, aunque ambas dicen que no, y finalmente la elegida ha sido Terelu. Aunque ya la hemos visto actuar en la serie Paquita Salas o encarnando a La Script en el programa de su madre, algunos actores (de verdad) se revuelven. Hemos sabido que Terelu cobra por función, que ensaya entre 3 y 4 horas diarias y que por contrato no puede haber función los viernes para que pueda seguir colaborando de tertuliana en TV.

La Princesa Leonor ha disfrutado de una noche cultural en Salvador de Bahía durante su desembarco del Juan Sebastián Elcano. Fue el pasado martes 18, en el ensayo de Olodum en la Praça das Artes de Pelourinho, aunque también participó en la Tersa da Bensao, un evento semanal que anima el centro histórico de la ciudad.

En las fotos publicadas por Tardear, vemos a la Princesa Leonor sudada, con el pelo recogido, luciendo un top de encaje y muchos collares, mientras baila al ritmo de la música. . Según ha contado el autor de las imágenes, asegura que los escoltas fueron a por él y le obligaron a borrar las fotos. Aunque el fotógrafo que realizó estas imágenes afirma que se besó con uno de sus acompañantes, un chaval con camisa de flores azul, un compañero misterioso al que hemos bautizado como Anónimo I, aunque no hay foto del momento beso. Tal y como han asgurado nuestros colaboradores, la princesa está en la edad, es carnaval y es el momento de disfrutar de la vida.

Continúa la polémica entre los Ostos, donde los hermanos siguen haciendo caja contando en TV su versión de los hechos.

Mientras Jaime Ostos ha vuelto al hospital ya que no puede abrir el ojo porque se le ha inflamado y se queda sin poder ir a trabajar, su hermano Jacobo Ostos insiste que no le pegó explicando que "Tuvimos un forcejeo porque él estaba grabando con su móvil y se pegó él mismo con el puño al quitarle yo el teléfono. Se verá en las imágenes de las cámaras. Se ha montado su propia película, no quedó con nadie, fue a provocar y buscar bronca". Sobre su reacción en cuanto salió al exterior del hotel, Jacobo relata que "Ahí empecé a gritarle y al ver que me estaba grabando con el móvil, se lo arrebaté. Él, al tratar de evitarlo, se golpeó con su propio puño en la cara", ha asegurado. "Podría haberle pegado, pero no lo hice, no soy tonto. Mido 1,90 cm y peso 102 kilos, si le pego..."

La revista Semana ha hablado con Alejandra, una joven de 19 años que es, por sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Sevilla en 2009, hija de Martín Pareja-Obregón, quizá el mejor amigo de Bertín Osborne y uno de sus consejeros "espirituales" y de Judith Rey. Dicha sentencia reconoció al diestro como su padre, aunque jamás quiso hacerse las pruebas de ADN, al igual que Bertín. Ahora, Alejandra cuenta su historia porque su padre ha sido condenado por un delito de abandono de familia además de que le manda mensajes para quedar con él y tiene la callada por respuesta.

Anabel Pantoja viaja a Sevilla con David Rodríguez y su hija se supone que para visitar a su madre. De nuevo todo son especulaciones en cuanto a este viaje: que si han venido para ver a los abogados de David, que si para visitar a la abuela Merchi, para bautizar a la niña o incluso pata hacer una exclusiva con la niña.