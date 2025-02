Eugenia Osborne reacciona con contundencia a los presuntos problemas económicos de Bertín Osborne

Durante la presentación de la colección otoño/invierno de Pedro del Hierro llamada 'El Pellizco', Eugenia, siempre agradable con la prensa, ha querido contarnos acerca de la polémica que rodea a su padre después de que hayan salido a la luz los posibles problemas económicos de Bertín Osborne. Eugenia ha comentado que "las finanzas de mi padre son las de mi padre, igual que yo no sé las de él, él no sabe las mías. Es la primera noticia que tengo. De todas formas creo que debería quedarse en su intimidad, hay determinadas cosas que son feas hablarlas", se sinceraba.

Asimismo, ha confesado sentirse feliz por la participación de su padre en el programa Tu cara me suena que se emitirá próximamente: "Tengo muchas ganas de verlo, le va a divertir muchísimo". Cuando le hemos preguntado sobre la salud de su padre, Eugenia ha destacado lo bien que se encuentra Bertín y que le encantaría "poder envejecer como él ya que está mejor que nunca".

Eugenia no ha dudado en mostrar su apoyo a la ex mujer de su padre, Fabiola Martínez, que ha presentado su libro autobiográfico, Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté donde revela que fue víctima de abusos sexuales. "Nos impactó. Cuando a una persona a la que quieres pasa por esto te impacta. Cuando nos lo contó, hace muchos años, nos dijo que ya lo había superado. Cuando me lo contó creo que todavía no tenía en mente lo del libro".

Sobre sus planes más cercanos, de momento, está viajar ya que su novio sigue viviendo en Boston, trabajar y seguir inventando.