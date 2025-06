Eugenia Martínez de Irujo: "Todavía no tengo el vestido para la boda de Cayetano"

Eugenia Martínez de Irujo siempre acude a la cena organizada por Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundación Querer. Una vez más demostró que es una mujer comprometida y ofrece su ayuda a causas solidarias. Un año más llegó acompañada de su pareja, Narcís Rebollo. La pareja posó ante los medios para mostrar su apoyo a esa fundación, dedicada a favorecer a niños con enfermedades neurológicas.

En su novena edición hubo una gran sorpresa, que fue la actuación en directo del cantante Pablo Alborán, que aprovechó la ocasión para presentar su ultimo trabajo, bajo el titulo Kilómetro Cero, dedicado a una niña que le diagnosticaron Leucemia. La duquesa de Montoro siempre está muy vinculada a este acto solidario. "A Pilar siempre la llevo conmigo, hace un trabajo muy importante con esos niños con problemas neurológicos, y es madre de uno de ellos como es sabido". De esa manera lo declaró.

Hace unos días coincidió en un acto con Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. "No hablé con ella porque no la conozco, solo saludé a su representante", dijo entre risas. "Es una persona, que no tiene nada que ver conmigo, a mi no me gusta la ostentación". Así de claro lo comentó.

Carlos Pérez Gimeno y Eugenia Martínez de Irujo

Al preguntarle por los planes del verano contó que en familia. Siempre suele ir a la casa que le dejó en herencia su madre la duquesa de Alba en Ibiza. De la boda de su hermano Cayetano no quiso desvelar detalles. "Tan solo puedo decir que todavía no tengo el vestido y tampoco se ha enviado las invitaciones".

Por su parte Nacís al preguntarle por la vuelta de Raphael a los escenarios, comentó que el artista está encantado. "Está deseando y la gran noticia es que la han reconocido los Latin Grammy. Tiene una gran vitalidad, y eso es buenísimo".