Lequio estalla y pasa al ataque: su polémico comunicado contra las acusaciones de grabación

Alessandro Lequio emite un comunicado, a través de su abogado Tomás A. Ridruejo, negando grabar a sus conquistas después de las declaraciones de Sonia Moldes en ¡De Viernes!. Un comunicado que Carlo Costanzia padre ya ha compartido en sus redes sociales.

El comunicado negándolo todo consta de cinco puntos: 1) Don Alessandro Lequio no ha grabado ni tiene grabaciones íntimas de famosos ni de gente conocida; 2) no tiene vídeos comprometedores de gente conocida ni de nadie; 3) no tiene imágenes ni grabaciones de personas influyentes poderosas; 4) no tenía ni tiene ninguna cámara de grabación en su dormitorio ni en ninguna otra parte de su casa; 5) las manifestaciones publicadas suponen, además de un grave atentado a los Derechos Fundamentales del Sr. Lequio, la imputación de la comisión de un delito a sabiendas de la falsedad de dicha imputación. Para nuestros colabroadores, se trata de un comunicado que se repite en varios puntos y que, hoy en día, cualquiera con un teléfono móvil ya tiene

El comunicado, además, advierte que estas manifestaciones constituyen "un grave atentado a los Derechos Fundamentales" de Lequio, llegando incluso a imputarle falsamente la comisión de un delito. Por ello, se añade con firmeza que "nos reservamos todas las acciones judiciales que procedan en Derecho, tanto frente a los autores de tales afirmaciones falsas, como frente a los medios que las publiquen".

Comienza la cuenta atrás de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Hemos sabido que Jacobo Fitz-James Stuart no asistirá a la ceremonia porque esa semana celebra el vigésimo aniversario de su editorial, y a su mujer Inka Martí le dan un premio en Canarias y también tienen previsto un viaje al extranjero. Finalmente, la madrina, en vez de Eugenia Martínez de Irujo, será Amina, hija de Cayetano.

Tras la ceremonia, que se celebrará en el templo de Nuestro Señor de la Salud, sede de la Hermandad de los Gitanos, el almuerzo tendrá lugar a continuación en la Finca Las Arroyuelas, en Carmona. Estará servido por Miguel Ángel Catering y que corre a cargo de los padres de la novia. Serán unos 300 invitados, actuarán Diego Ramos, imitador de Julio Iglesias, y el grupo Alpresa. Todo parece indicar que no va a haber exclusiva.