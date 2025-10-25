Alaska y Mario, triste adiós a su amigo Pedro Munster

Pedro Munster falleció hace unos días, de manera repentina, a los 63 años, dejando un gran vacío a todos los que le querían, como eran Alaska y Mario, con los que tenía una gran amistad. Pedro era un referente de la movida, y su amistad se remonta a la época de Alaska y los Pegamoides. Cuando me puse en contacto con la artista me comentó que lo llevaban como podían. "Aquí vamos, a ratos".

Coincidí con él en muchas ocasiones, siempre por reuniones organizadas por Alaska y Mario, sus cumpleaños, los de América, la madre de Olvido, conciertos, presentaciones de sus trabajos y demás. No es porque haya fallecido, pero de verdad que era una persona cariñosa y entrañable. La amistad que les unía era como de familia, así lo han definido en muchas ocasiones.

Alaska, que está en Cáceres donde tiene concierto, me comenta la tristeza que sienten todos: "Un agujero imposible de reparar. Dejas tanto amor. Te quiero infinito". Por su parte, Mario también ha expresado su dolor: "Te voy a echar mucho de menos, hermanito". "Te quiero."