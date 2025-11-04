La Reina Sofía aclamada en el Teatro Real de Madrid

Un año más, la Reina Sofía ha acudido a la entrega de los Premios de Pintura BMW, mostrando su apoyo desde hace décadas. Un acto que ha contado con 1.300 asistentes, y en el que hubo un recuerdo para su hermana la princesa Irene de Grecia, que no le ha sido posible asistir por motivos de salud.

La artista navarra Amaya Subeviola, fue la ganadora de esta edición que ha cumplido su 40 aniversario, con su obra "ST25061" (Coger una pestaña con los dedos), mientras que el premio de Arte Digital recayó en el madrileño Chino Moya, por su obra "Metapope".

El presidente mundial del Grupo BMW, Oliver Zipse, durante el acto de presentación confesó que "el arte es motor de transformación del pensamiento, y la cultura, una herramienta esencial para el desarrollo de las naciones". El lugar elegido un año más, el emblemático Teatro Real de Madrid. Esta última edición la donación correspondiente de esta gala irá destinada al Banco de Alimentos, para ayudar a los más necesitados.

El actor Alex González fue el encargado de interpretar el papel de maestro de ceremonias junto a Alaska, que hizo un magnífico recuerdo a los años 80 de la movida madrileña. Actuó la Orquesta de RTVE bajo la dirección de Salvador Vázquez, así como los pianistas El Dúo del Valle, el bailaor Antonio Najarro y José Mercé, que rindió un homenaje al gran Manuel Alejandro, interpretando una creación suya, "Se nos rompió el amor", que fue uno de los grandes éxitos de Rocío Jurado. Hizo un recorrido del arte andaluz, y cantó por alegrías de Cádiz, malagueñas, bulerías de Jerez y el tema de "Al Alba". Ni que decir tiene que fue todo un éxito.

Como era de esperar, asistieron numerosos rostros conocidos como Nati Abascal, con su hijo Luis Medina, y su novia Clara Caruana, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y su esposa Elena Hormigos, el tenista Feliciano López y su mujer Sandra Gago, Emiliano Suárez y su esposa Carola Baleztena, Beatriz de Orleans, Nuria González, que llegó con su hermana Yolanda, Carmen y María José Lomana, Pedro y Begoña Trapote, la doctora Victoria Trasmonte, Josemi Rodríguez-Sieiro, Luis García Fraile, con su cuñada Ariadne Artiles, el bodeguero José Moro, entre otros.

Una vez terminado el acto, la Orquesta de RTVE, interpretó el "cumpleaños feliz" en honor a Doña Sofía que lo agradeció desde el Palco Real, recibiendo una gran ovación por parte de los invitados que asistieron al acto.