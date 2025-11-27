Agridulce despedida de Terelu Campos de los escenarios en un teatro casi vacío

Han pasado siete meses desde su debut en Valladolid, pero la aventura de Terelu Campos sobre los escenarios ha llegado a su fin. Pese a compaginar sus compromisos televisivos con la obra Santa Lola, producida junto a Lara Dibildos, la colaboradora no ha logrado acallar las críticas por un supuesto intrusismo profesional.

Su aterrizaje en la capital ha sido amargo. El emblemático Teatro Calderón registró una entrada desoladora en su función de despedida: palcos, paraíso y anfiteatro prácticamente vacíos. Apenas un puñado de asistentes, entre ellos la diseñadora Marilí Coll, acudieron a ver la obra, muy lejos del lleno absoluto que se espera en un cierre de temporada en Madrid.

"Te lo juro por mi vida que ni he preguntado", aseguraba nerviosa ante la prensa al ser interrogada por la escasa venta de entradas. Pese al evidente revés en taquilla, Terelu intentó darlo todo sobre las tablas con el objetivo de que el reducido público "se olvidara de los problemas".

A pesar de que el público no ha respondido como esperaban, Terelu lo ha dado todo sobre el escenario y, ha dedicado un agradecimiento a los que sí han visto la obra: "Quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí, y a todas las personas que durante las funciones que hemos ido realizando a lo largo de nuestro país se han molestado también en acudir al teatro. Mi único objetivo siempre ha sido que lo pasaran bien. No había ninguna otra pretensión más que disfrutaran, se rieran, se olvidaran de los problemas, que por un momento... Durante una hora y pico, la vida les sonriera. Y si eso lo hemos conseguido, me doy... bueno, no por satisfecha, soy la mujer más feliz del mundo" muy emocionada.

Entre lágrimas, la presentadora recordó a dos figuras clave: su madre, María Teresa Campos, y su amigo Paco Valladares, asegurando que habrían disfrutado de verla. Sin embargo, la realidad se impone y ella misma ha confirmado que no seguirá: "Estoy muy contenta, es como si me hubiera quitado 25 kilos. Lo paso mal, lo importante es superarlo", confesó tras su última función, reconociendo que "de momento" no le gustaría repetir la experiencia: "No voy a mentir. De momento esto se ha acabado, 'Santa Lola' se ha acabado, luego Dios dirá".