Lidia Torrent: "Prefiero montar un negocio antes que casarme"

Lidia Torrent ha mostrado su lado más solidario amadrinando un brindis con vino de las bodegas Protos, que han donado un cheque por valor de 10.000 euros a la Asociación Distrofia Muscular de Cinturas. La presentadora no pudo contener las lágrimas en el momento de levantar su copa.

Un evento en el que los fondos irán destinados para la Asociación Proyecto Alpha. La hija de Elsa Anka confesó que estaba muy feliz al dar su apoyo a este proyecto solidario, dedicado a la investigación de enfermedades raras. "En estos últimos tiempos estoy presentando muchos eventos, podcast y programas, aunque en la actualidad no estoy en televisión, lo bueno es que me permite ejercer mi labor de madre y disfrutar de mi hija, que es lo que más ilusión me hace. Las grabaciones de Bake off eran más intensas y a la niña la veía muy poco. Ahora tenemos más tiempo para viajar y volver a hacer más vida en pareja, que es muy importante", confesó.

"Por el momento no le vamos a dar una hermanita, primero porque tampoco lo quiere, está muy feliz como hija única, más adelante ya se verá. Lo que le gusta es cuidar a sus amiguitos de la guardería, le atraen más los mayores, si viniera un segundo hijo, le cuidaría estupendamente. En Navidad este año nos iremos de viaje, porque nos apetece mucho y en los anteriores no pudimos". Así lo explicó.

Hace unos meses se especuló que la relación que mantiene desde hace años con Jaime Astrain pasó por una crisis e incluso hubo una separación. "Jaime y yo estamos muy bien y no hubo tal crisis. No le felicité por su cumpleaños porque estaba enfadada con él y no me apetecía hacer una oda al amor. No fue una crisis, tan solo un enfado, lo normal en una pareja sin más", aclaró.

A lo largo de la conversación que mantuvimos le pregunté si en el 2026 sonarían campanas de boda y su respuesta no pudo ser más clara: "Prefiero montar un negocio que casarme. Al 2026 le pido salud y si viene algo de televisión, me gustaría mucho".