Ágatha Ruiz de la Prada: "Tengo varios pretendientes pero que valgan la pena muy pocos"

Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a organizar en su tienda del barrio de Salamanca un nuevo evento con un poder de convocatoria que solo ella consigue. Si la semana pasada fue la presentación de chocolates y especias, en esta ocasión ha sido el bautizo del nuevo FIAT GRANDE PANDA, agathizado, así es como la propia diseñadora lo describe. «Coches he agathizado toda mi vida; además, es muy fácil. Cuando conocí a los de esta marca, les dije que yo ya lo había hecho hacía años en Perú. Yo no paro; llevo haciendo cascos 25 años, carritos de la compra, juguetes, y llevo trabajando con Feber muchísimos años. Tristán debía tener un año y me regalaron un coche que costaba una barbaridad, como 50.000 euros, y cuando lo vio mi hijo le dio un miedo terrible; una pena, ni me acuerdo lo que pasó con aquel juguete maravilloso». Así lo contó.

La presentación de este vehículo la describe como una fantasía. «Tenía muchas ganas de hacerlo, es dorado como la decoración de la tienda. Yo me paso los veranos con mi coche, lo enchufo cada día y es una maravilla. Me gusta conducir; en Madrid no lo hago porque vivo muy cerca de mi estudio, y solo lo cojo para ir al campo, pero me encanta, disfruto mucho conduciendo. Además, he vivido con gente que no sabía y lo tenía que hacer yo». Agatha y su sorna, siempre presente.

La diseñadora está ultimando los detalles para la Navidad. «He hablado con Luismi, con el que me llevo muy bien después de haber dejado la relación, como es sabido, hace años. Le tengo mucho cariño y nos llevamos muy bien, y ha venido a alguna de mis cenas, pero este año, al final, no puede venir porque tiene muchos nietos y, además, abre su restaurante el día de Navidad. Ayer, una de las cosas que hice fue pasar la lista de los que van a venir porque se me estaba acumulando mucha gente. El día 26 me voy a Suiza, y al 2026 le pido que todo siga igual porque estoy en un momento muy creativo de mi vida y para mi edad estoy muy bien. También me gustaría aprender a usar la inteligencia artificial, yo misma, porque me han dicho que es buenísimo para la cabeza».

Ágatha, según me contó, se lo está pasando muy bien; vive prácticamente en un avión y no tiene tiempo para novios. «Tengo mucho que hacer y te puedo decir que tengo pretendientes, pero que valgan la pena muy pocos. Además, me da pereza y no me voy a ir con uno que me transmita eso. Además, estoy disfrutando mucho de mi nieta, que es lo que más me apetecía. Me da igual si no tengo más, ayer se hizo pis encima de mí (Risas)».