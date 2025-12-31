Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John Kennedy, a los 35 años a causa de una leucemia fulminante

Una nueva tragedia ha devastado a la familia Kennedy por la muerte de Tatiana Schlossberg, hija de Carolina y Edwin Schlossberg, nieta del que fuera presidente de USA, asesinado en Dallas, en 1963.

La propia Tatiana, el pasado mes de noviembre, anunció a través de un ensayo que padecía un tipo raro de leucemia. Su fallecimiento ha sido anunciado por la familia en una publicación en redes sociales de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy: «Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones».

En el artículo mencionado, publicado el pasado mes en la revista New Yorker, reveló que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea. Deja dos hijos, un niño de 3 años y una niña de 1. Se casó en el 2017 con George Moran. Al poco tiempo de dar a luz, los médicos se dieron cuenta de que estaba enferma sin solución al hacerle unas pruebas a causa del desequilibrio en su recuento de glóbulos blancos. Pasó 5 semanas ingresada en un centro hospitalario donde se le practicó un trasplante de médula ósea y recibió quimioterapia, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida.