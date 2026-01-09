Muere el actor gallego Siro Ouro a los 24 años, conocido por su papel en la serie 'La Mesías'

El recién estrenado 2026 ha comenzado con una triste noticia. Aunque una muerte siempre es dolorosa, cuando ocurre a tan solo 24 años, es todavía peor. Siro Ouro se ha ido en plena juventud. Su propio padre es quien ha dado la devastadora noticia a través de redes sociales, confesando que llevaba años de lucha padeciendo una enfermedad rastrera, mezquina y cruel, a la que finalmente sucumbió.

El actor gallego falleció el pasado 1 de enero, después de tomar las uvas en casa de su abuela. Después se retiró a su habitación diciéndole "Te quiero" y murió esa misma madrugada, afortunadamente sin sufrir. Descansa en paz, mi niño. Ahí donde estés, nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre. Así lo escribió su padre. Siro era conocido artísticamente como "Gold Sirope". Perteneció a una compañía de teatro, La Tristura, y los miembros de la misma lo han calificado como un ser increíble, lamentando que sus últimos años fueron difíciles para él. Participó en películas como "Somos Reyes" o la serie creada por Los Javis, "La Mesías", "Materia Prima" y "Future Lovers", entre otros. Le encantaba la música, y la última canción publicada antes de su fallecimiento reflejaba el momento que estaba atravesando.