Jennifer Garner habla abiertamente de su divorcio con Ben Affleck: "Romper una familia es lo difícil"

Jennifer Garner ha vuelto la vista atrás para hablar de una etapa que marcó profundamente su vida: su separación de Ben Affleck. Más de diez años después de poner fin a su matrimonio, la actriz se ha abierto en canal en una entrevista en la revista Marie Claire para contar, entre otras muchas cosas, el "camino largo y complejo" que tuvo que atravesar para separarse de su marido y que, con el tiempo, ha desembocado en una relación estable y centrada en el bienestar de sus hijos.

La pareja, que estuvo casada durante una década y tiene tres hijos en común, anunció su divorcio en 2015 con el compromiso de seguir funcionando como una familia. Una idea que entonces parecía difícil de sostener, pero que hoy se traduce en una relación de padres basada en el respeto y la cooperación.

Garner explica que el momento más duro no tuvo nada que ver con los titulares ni con la presión externa, sino con asumir el fin de una relación construida sobre la confianza y la amistad, "romper una familia es lo difícil", explicaba rotunda. Aceptar esa pérdida y reorganizar su vida personal fue, según reconoce, el mayor desafío emocional al que se enfrentó. "Perder a un verdadero compañero y una verdadera amistad fue lo más difícil."

Para atravesar esa etapa, la actriz decidió protegerse del foco mediático y limitar su exposición pública, "tienes que ser inteligente con lo que puedes y no puedes manejar, y yo no podía manejar lo que había ahí fuera", explicaba así que necesitaba espacio y silencio para gestionar el cambio y centrarse en lo que podía controlar, especialmente en la crianza de sus hijos.

Con el paso de los años, ese esfuerzo ha dado lugar a una relación cordial y funcional con Affleck. "Ahora mismo puedo coparentalizar con paz y ecuanimidad, y tenemos una relación de colaboración que no sabía si alguna vez volvería a tener" aseguraba para el medio anteriormente citado. Hoy comparten responsabilidades y momentos familiares con naturalidad, incluso en contextos en los que están presentes sus respectivas parejas, como hemos visto recientemente en el cumpleaños de sus hijos.

Ben Affleck affectionately holds ex-wife Jennifer Garner during paintball outing https://t.co/EcggQpGlgD pic.twitter.com/k4PuWG0QLy — Page Six (@PageSix) March 4, 2025

En el ámbito personal, la actriz atraviesa una etapa de estabilidad junto al empresario John Miller y continúa volcada en proyectos solidarios. Desde esa serenidad, subraya la importancia del tiempo como aliado para superar rupturas difíciles, "el tiempo es la oportunidad de sanar. El tiempo es la oportunidad de perdonar, de seguir adelante y de encontrar una nueva forma de ser amigos.", recalcaba en la entrevista. Años después, lo que comenzó como una ruptura dolorosa se ha transformado en una relación madura y basada en el respeto, que busca el bienestar de sus hijos y de la familia por encima de todo.