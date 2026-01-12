Rocío Flores estudia demandar a su madre

Rocío Flores fue entrevistada en ¡De Viernes! por Santiago Acosta y la semana que viene estará en el plató. Iba a hablar de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid como "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos. Denunció que sigue sufriendo agresiones e insultos en redes sociales y confesó que en un momento determinado no supo si "me iba del país, cometía una locura o me encerraba en casa sin salir. No fue posible llevar una vida medianamente normal. Intenté sobrevivir a la situación".

Rocío no sabe si denunciará a su madre: "Demandar a una madre es muy duro y ya pasé por ese proceso que me pasó factura psicológica y aún lo sigo pagando. Después de todo esto han pasado una serie de cosas que no voy a contar que hacen que tenga que sentarme, valorar y saber qué decisión tomar". Podría hacerlo por descubrimiento y revelación de secretos.

El documental la destrozó: "Lo que ha hecho con ese documental (Rocío Carrasco) es destrozarme la vida a mí y a mi familia. No sé cuál es su objetivo. Podría haber hecho las cosas de otra manera y no ha querido (...) Nunca en mi vida lo voy a encajar. He ido viviendo en piloto automático. No creo que lo supere".

Genoveva Casanova, vapuleada por la justicia. Ha perdido en primera instancia la demanda que había interpuesto contra Mediaset, Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio por perjudicar su imagen y afectar a su capacidad publicitaria. Genoveva pedía una cifra superior al millón de euros y ha sido condenada en costas, lo que supone cerca de ochenta mil euros. El fallo es recurrible.

Ella alegó que no es personaje público y que jamás ha comerciado con su vida privada. El tribunal considera que los comentarios emitidos no suponen un daño real a su vida profesional. La sentencia determina la línea que separa el derecho a la intimidad, el honor o la propia imagen de la demandante frente al derecho de los medios a informar de hechos (como pasear junto a un rey o heredero en público) y sobre todo el derecho de los lectores a conocer lo que pasa con, por ejemplo, el heredero al trono de un país.

El auto dictado y notificado la semana pasada por el Juzgado de Móstoles a Ilia Topuria no es una victoria para el deportista, según el equipo jurídico del proceso de divorcio de Giorgina Uzcátegui: "La resolución no entra en el fondo del asunto, no resuelve sobre custodia, visitas ni patria potestad, ni supone un pronunciamiento definitivo sobre la situación familiar. Presentar esta decisión como una "batalla judicial ganada" no refleja el alcance real del auto y puede generar una lectura distorsionada de un procedimiento que es especialmente sensible y cuya única finalidad es la protección de una menor. Conviene subrayar que no se trata de una confrontación personal ni de una competición, sino de una decisión, puntual y adoptada en un momento procesal concreto, quedando todas las cuestiones de fondo al margen y pendientes de resolución en los procedimientos correspondientes".

Ana Obregón explica por qué saca en las portadas a su hija-nieta. El motivo de las exclusivas enseñando a la niña, a pesar de que dijo que dejaría de hacerlo: "Esta niña tiene que comer". Obregón reveló que, aunque lleva 44 años trabajando, "no está forrada" y que debe asegurar el futuro de la pequeña ante la realidad de su propia edad.