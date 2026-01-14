Victoria Federica, pillada de la mano con su nuevo novio en Abu Dabi

Victoria Federica atraviesa una etapa especialmente feliz en el plano sentimental, sobre todo durante estas navidades, donde ha aprovechado el descanso del frenético día a día para desconectar, esta vez en compañía de una persona muy especial.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sido fotografiada junto a Jorge Navalpotro Simón en Abu Dabi. Según publica la revista Semana ambos viajaron con motivo del 88 cumpleaños del rey Juan Carlos el pasado 5 de enero, aprovechando también para hacer las presentaciones oficiales y conocer un poco más a la familia, lo que confirman una relación que avanza con paso firme.

En las imágenes se les ve paseando de la mano durante su vista a la filial asiática del museo del Louvre, junto a su primo Juan Urdangarín y su novia, la canadiense Sophia Khan, además por supuesto de su madre, Doña Elena, quien se muestra muy bien acompañada junto a toda su familia.

La vida de Jorge junto a Victoria Federica

Aunque se conocen desde hace años por coincidir en veranos en Marbella y en ambientes sociales de Madrid, fue hace apenas un par de meses cuando su vínculo dio un giro y comenzaron a compartir planes de forma más constante. Desde entonces, la conexión entre ambos se ha ido afianzando hasta el punto de dar un paso significativo: viajar juntos para que Jorge conociera al abuelo de Victoria, una figura clave y muy cercana en su vida, como ha repetido en numerosas ocasiones.

Jorge Navalpotro, nacido en 2001, pertenece a una conocida familia vinculada al ocio nocturno madrileño. Forma parte del grupo propietario de La Riviera, uno de los locales más emblemáticos de la capital, gestionado actualmente por su madre, Amparo Simón. Antes de centrarse en los negocios familiares, Jorge destacó en el baloncesto, disciplina en la que desarrolló su carrera como alero del Real Canoe y que también jugó en Estados Unidos mientras estudiaba en Florida.

Más allá de sus trayectorias personales, Victoria y Jorge comparten valores y aficiones. Ambos son muy familiares, habituales de la Feria de Abril y de los veranos en Sotogrande. La amistad también ocupa un lugar destacado en su día a día, algo que se refleja en la buena sintonía que existe entre sus respectivos entornos.

Aunque todavía no han posado oficialmente como pareja, sí han acudido juntos a distintos actos, además de subir varias fotografías a las redes sociales jugando al despiste, donde se puede intuir que son ellos, sin llegar a mostrar sus caras. Como hace a penas unos días, cuando Jorge publicaba un carrusel de fotografías donde en una de ellas muestra la mano de una chica con un anillo de Cartier cuyo precio asciende a 3.150 euros.

Tras esta presentación oficial, todo apunta a que Victoria Federica ha encontrado en Jorge un compañero con el que comparte estilo de vida e intereses, aunque de momento parece que de forma pública, prefieren mantener la discreción, manteniéndose lejos de los habituales focos que le rodean.