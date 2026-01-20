Manuel Carrasco llora la muerte de dos conocidas "de toda la vida" en el accidente ferroviario: "Qué pena más grande"

Las reacciones continúan tras el accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba), donde el choque de dos trenes ha causado, por el momento, 41 víctimas mortales, mientras siguen las labores de rescate. El suceso ha dado lugar a numerosas muestras de pesar ante lo que ya se considera una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia de España.

Entre ellas se encuentra la del cantante Manuel Carrasco, natural de Isla Cristina (Huelva), que ha lamentado públicamente la muerte de dos vecinas de su localidad natal, Pepi y Ana, madre e hija, a las que conocía desde hace años. Según informa Europa Press, ambas figuraban entre las personas desaparecidas tras el accidente.

Reacción desde Isla Cristina

"Qué pena más grande, Dios mío. Me acabo de enterar de que Pepi y Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente", ha escrito el artista a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Carrasco ha trasladado sus condolencias al marido y padre de las fallecidas y ha tenido palabras de reconocimiento para los equipos que trabajan en la zona. "Cuanto lo siento amigo Carlos, cuanto lo siento, te abrazo fuerte a ti y a toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se está llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía", ha expresado, antes de concluir: "Mi cariño para todas las familias que están sufriendo".

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha confirmado que se trata de dos vecinas del municipio que permanecían desaparecidas desde el accidente y ha trasladado su "más sentido pésame y apoyo" a familiares, allegados y amigos. Asimismo, el consistorio ha decretado tres días de luto oficial, con las banderas a media asta, en memoria de las víctimas.