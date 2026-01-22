Miguel Lago: "Canto razonablemente bien y con mucho morro"

Miguel Lago es, sin lugar a dudas, uno de los mejores cómicos de nuestro país. Su cabeza no para y siempre está ocupado haciendo cosas. Lo mismo hace televisión, se sube a un escenario para representar un monólogo, coge un micrófono y se pone a cantar, o escribe una novela. Concretamente, el día 29 de este mes presenta su último trabajo, «Bécquer en París», que forma parte de una trilogía de esta obra. Hay que recordar que la primera fue «Persiguiendo a Bécquer».

El gallego está muy satisfecho con este trabajo, en el que desvela quién es el asesino del padre de Elena, la compañera del protagonista. «Ya no voy a desvelar más este thriller de acción; tan solo hay dos personas que se encuentran inmersas en una trama internacional, que las lleva a la embajada de España en París. He tardado un año en escribirlo, porque es cierto que no paro, y más adelante haré la tercera. Llevo escribiendo toda mi vida. De Bécquer te puedo decir que es un niño que vive con su abuelo en un pueblo de Galicia, al que su madre abandonó, y lo único que se le ocurre es conquistar a la hija del alcalde enviándole rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Motivo por el cual su abuelo le puso ese apodo». Así lo explicó.

Lago ya está volcado en la promoción de su obra, combinándolo con el teatro y con dos proyectos en mente, que desvelará en su momento. «Cierto es que no paro; continúo en Telemadrid, procuro escribir todos los días, y soy consciente de que me quedan muchas cosas por hacer, por ejemplo, cine, y también teatro de compañía (no solo monólogos, que es lo que hago). Me apasiona cantar, y lo hago razonablemente bien, y con mucho morro. Todo lo que sea arte me apasiona. Las canciones de Miguel Bosé me salen clavadas; cuando estuve en «Tu cara me suena», actué 14 veces, y cuando haces eso para toda España, ya canto donde sea, no tengo nervios, y lo hago tan tranquilo» —confesó.

Roberto Leal es la persona que se va a encargar de la presentación del libro. «He pensado en él por lo divertido y amable que es, aparte de generoso. Se lo propuse para el anterior, pero no pudo, y me dijo que para el próximo contara con él y así ha sido. Es de las personas que siempre viene a verme al teatro, y eso es muy de agradecer. Hay gente que nunca falla, como Cristina Cifuentes, Marta Sánchez o Carlos Latre».