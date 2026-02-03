Astrid Gil-Casares, la española que aparece en los papeles de Epstein

Tras la filtración de más de tres millones de documentos del caso Jeffrey Epstein, no solo ha salido a la luz que hay varios miembros de la realeza, como el expríncipe Andrés de Inglaterra, su exmujer Sarah Ferguson, Federico de Dinamarca, Sofía de Suecia o Mette-Marit de Noruega, sino que también aparece una española, Astrid Gil-Casares.

Se trata de la exmujer del presidente de Ferrovial Rafael del Pino y madre de tres hijas. En dichos documentos filtrados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos aparece una serie de conversaciones filtradas entre 2017 y 2019, donde se ve que la relación entre ambos es fluida y que se trata de un "tonteo". Cuando mantiene esa relación epistolar con Epstein, Gil-Casares ya está divorciada de Del Pino. Ella ha publicado novelas que pueden considerarse como autobiográficas. Precisamente, iba a presentar una novela llamada "No digas nada" el día 5 en La Moraleja y ha sido cancelada.

A nuestros colaboradores les sorprende que ella no investigase quién era él ni supiera que ya había sido condenado. Para el director de Es la Mañana de Federico, "el negocio de Epstein son los contactos, su negocio es la vida social y luego tiene otros negocios, pero básicamente su negocio es la agenda: cuántos teléfonos tiene, cuándo puede llamar, con quién puede contactar. Son contactos por debajo de la mesa".

De todos los nombres filtrados es Mette-Marit la que sale peor parada. Para nuestros colaboradores, los mensajes de flirteo entre ambos "huelen a infidelidad" al príncipe Haakon. Una polémica que se une a la detención de Marius Borg el día antes de que se vaya a celebrar el juicio. Un juicio donde el papel de Mette-Marit en todo este proceso no está claro ya que ella borra pruebas para ayudar a su hijo y la casa real noruega ha pecado de no ser transparente.

Sigue coleando la entrevista de Évole a Iñaki Urdangarin, y como ha comentado Beatriz Miranda "donde los que dan lecciones de periodismo contribuyen al relato victimista de una persona que lo que está haciendo es vendernos su empresa de coaching, además de blanquearle a él y a su exmujer", con quien mantiene una excelente relación.

Asimismo, Federico Jiménez Losantos ha querido destacar que Iñaki reconoce lo que tantas veces se comentó en la Crónica Rosa, que "las fotos de la reina Sofía en Washington no fueron un 'espaldarazo' a la infanta Cristina y a Urdangarin sino una bofetada al por entonces príncipe de Asturias. ¿Qué hacía Sofía apoyándoos a vosotros en vez de estar apoyando a la Corona?"