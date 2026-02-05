Antonio Carmona: "A Mariola y a mí nos encanta ejercer de abuelos"

Antonio Carmona está en plena promoción de su último trabajo discográfico, y lo está disfrutando como si fuera el primero porque, como él mismo confiesa, sigue teniendo la misma ilusión. Treinta años de carrera profesional, llena de éxitos, le avalan y de sobra ha demostrado que es uno de los principales artistas de nuestro país. Lleva varios años siendo imagen de la marca automovilística Citroën, que le acompañará en su próxima gira por toda España, que dará comienzo el 10 de abril en Valencia y terminará el próximo diciembre en Madrid, en el castizo Teatro de La Latina.

Su último trabajo, que lleva por título "Más de lo que te quiero", lo describe como una canción luminosa contemporánea con algo de afrobeat aflamencado de vocación popular. "Tengo muchas ganas de comenzar esta nueva gira con mis niñas, y tengo que reconocer que el apoyo de esta marca de coches es importante; me tratan muy bien. Me encanta hacer las giras en coche, con mi familia y parar donde nos apetece, y comer en unas ventas que me gustan mucho; mis hijas me preguntan cómo me conozco tantos sitios recónditos, y siempre les digo lo mismo: la experiencia de los años. No pienso en una retirada, todo lo contrario; salir de gira me da la vida, me encuentro muy bien y los nervios de esa nueva aventura me encantan. Tengo pensado hacer un tema a mi nieto, pero ya será para el próximo trabajo; prefiero que eso lo haga primero el padre y después ya lo haré yo. Nos encanta, tanto a Mariola como a mí, ejercer de abuelos; yo reconozco que lo malcrío; para educarle ya tiene a sus padres. Mis hijas, que también se dedican a la música, entre nosotros tenemos una buena relación a nivel profesional y nos gusta dar nuestra opinión sobre nuestros trabajos; tenemos nuestros espacios porque nuestra música es muy diferente. Mi hija Marina canta en francés como nadie, hace también música urbana; en cambio, Lucía es un torbellino, es mucho más marchosa. Las dos tienen sus carreras y se han educado en el extranjero, pero les ha tirado la música y a ello se dedican, y tienen todo mi apoyo". Así lo contó.

Antonio Carmona y Carlos Pérez Gimeno

A lo largo de la conversación que mantuvimos, comentó el buen recuerdo que tiene de su estancia en Miami y de la buena amistad que hizo con Lenny Kravitz. "Yo creo que le gustó un poco una de mis hijas, y la verdad es que tenemos una buena amistad; cuando viene a Madrid, nos vemos. Miami me gustó mucho, aunque prefiero vivir en España; América es muy duro y se necesita tener mucho dinero", confesó.

La relación con Mariola Orellana, su mujer, no puede ser mejor. "Llevamos 33 años juntos, y el secreto de nuestro matrimonio es tener muy claro que cada uno necesita su espacio; a ella le gusta su moda y reunirse con sus amigas, y yo prefiero el fútbol; así lo hacemos, cada uno tiene su lugar en la casa, y cuando nos juntamos todos, lo hacemos en la cocina, que es el lugar más neutral". Así lo contó entre risas.