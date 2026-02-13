Así es Alba Paul, la mujer de Dulceida: de empresaria de éxito a 'Supervivientes 2026'

1 / 10

El salto a "Supervivientes 2026"

Tras años alejada de los formatos de telerrealidad de convivencia larga, Alba Paul ha sido anunciada como concursante de la edición de 2026. Este fichaje es uno de los más esperados por el público, ya que Alba siempre ha mostrado un perfil activo y aventurero en sus redes, lo que la posiciona como una de las rivales más fuertes físicamente para las pruebas de la isla.