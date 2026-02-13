Así es Alba Paul, la mujer de Dulceida: de empresaria de éxito a 'Supervivientes 2026'
Alba Paul Ferrer ha pasado de ser "la mujer de Dulceida" a consolidarse como una de las creadoras de contenido con más personalidad y éxito empresarial en España. El recuente anuncio como concursante de Supervivientes 2026 marca un nuevo hito en su carrera, llevando su perfil aventurero y su capacidad de resistencia al reality más extremo de la televisión.
El salto a "Supervivientes 2026"
Tras años alejada de los formatos de telerrealidad de convivencia larga, Alba Paul ha sido anunciada como concursante de la edición de 2026. Este fichaje es uno de los más esperados por el público, ya que Alba siempre ha mostrado un perfil activo y aventurero en sus redes, lo que la posiciona como una de las rivales más fuertes físicamente para las pruebas de la isla.
Orígenes y formación en Derecho
Nacida el 24 de septiembre de 1987 en Girona, Alba tuvo una vida alejada de los focos antes de las redes sociales. Durante su juventud, estudió la carrera de Derecho, la cual compaginaba con trabajos en el sector de la hostelería como camarera. Sin embargo, decidió hacer un paréntesis en su formación académica para viajar, momento en el que su vida se cruzó con el mundo digital.
El fenómeno "Dulcealba" y su impacto
Su relación con Aida Domènech (Dulceida) comenzó en la inauguración de una tienda de ropa. Aunque el flechazo no fue instantáneo, su unión se convirtió en un símbolo de visibilidad. En septiembre de 2016, celebraron una boda mediática en una playa de Sitges que, aunque años después se reveló que fue un acto simbólico sin registro legal inicial, marcó un antes y un después en la representación del colectivo en redes sociales.
Victoria en el reality "Time Zone"
Alba ya sabe lo que es ganar un concurso de televisión. En 2023, participó en el reality de estrategia y habilidad Time Zone (HBO Max), presentado por la streamer Cristinini. Alba demostró ser una competidora nata, logrando alzarse con la victoria tras superar complejos desafíos mentales y físicos, superando a perfiles como Cristóbal Soria o Ángela Ponce.
Faceta empresarial: The Feather Van
Más allá de su trabajo como influencer, Alba es una emprendedora de éxito. Es cofundadora de The Feather Van, una empresa dedicada al alquiler de furgonetas camperizadas. Este negocio nació de su propia pasión por los viajes en carretera y la libertad, convirtiéndose en una de las compañías de referencia en España para los amantes del "van life".
Maternidad y el nacimiento de Aria
Uno de los momentos más importantes de su vida reciente ha sido el nacimiento de su primera hija, Aria, el 15 de octubre de 2024. Alba y Dulceida optaron por el método ROPA para formar su familia. Alba ha compartido activamente los retos de la maternidad y cómo la llegada de la pequeña ha transformado su rutina y su relación de pareja.
Éxito en el mundo del podcasting
Alba ha explorado su faceta como comunicadora en el podcast "Destino: Las Estrellas", un proyecto conjunto con Dulceida para la plataforma Podimo. En este espacio, ambas recorren rutas en su furgoneta mientras charlan de forma natural sobre celos, redes sociales, segundas oportunidades y el futuro de su relación, mostrando una versión mucho más madura y reflexiva de Alba.
Influencer de primer nivel
Con más de un millón de seguidores en Instagram, Alba se sitúa en el ranking de las creadoras de contenido más influyentes de España. Ha sido embajadora de marcas de prestigio internacional como Carolina Herrera, Stella McCartney y Martini, destacando por un estilo urbano, andrógino y muy definido que rompe con los cánones tradicionales de las influencers de moda.
Participación en "Pekín Express"
En 2024, Alba también participó en el regreso de Pekín Express (HBO Max), presentado por Miguel Ángel Muñoz. En esta aventura, compitió junto a su cuñado, Álex Domènech, demostrando una vez más su gran capacidad de resistencia física, su habilidad para la navegación y su espíritu competitivo en condiciones adversas.
Reconciliación y madurez mediática
Tras una ruptura de casi dos años (2021-2023) que conmocionó a sus seguidores, Alba y Aida retomaron su relación con una base mucho más sólida. Durante su tiempo separadas, Alba se centró en sus propios proyectos y en fortalecer su marca personal, lo que le ha permitido dejar atrás la etiqueta de ser solo "la pareja de" y ser reconocida por su propio nombre y méritos profesionales.